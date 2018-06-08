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广州发布雷雨大风橙色预警信号 局地可能现龙卷风

广州发布雷雨大风橙色预警信号 局地可能现龙卷风
2018年06月08日 18:25 大洋网-广州日报
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　　[广州雷雨大风橙色预警信号发布 局地可能出现龙卷风！]据@广州天气目前有强雷雨云团影响广州市区，预计未来1-2小时部分地区可能出现11级以上阵风，局地可能出现龙卷风，龙卷时旋转风可达12级以上。广州市天河区、越秀区、荔湾区、黄埔区雷雨大风橙色预警信号生效。番禺区、海珠区雷雨大风黄色预警信号生效。请注意做好防御工作。

责任编辑：余鹏飞

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