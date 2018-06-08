广铁：因大暴雨南广贵广等部分列车停运

原标题：广铁：因大暴雨南广、贵广等部分列车停运，京广高铁保持开行
根据当前雨量情况，铁路部门及时调整运输方案，京广高铁列车保持开行，南广、贵广及广佛肇城轨部分列车停运，广州站、广州东站、深圳站等始发的部分普速列车停运。因天气多变，请旅客密切关注站车公告及12306网站。
来源：广州铁路
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