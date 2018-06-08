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中国和新西兰空军将举行历史首次联合演习

中国和新西兰空军将举行历史首次联合演习
2018年06月08日 18:39 澎湃新闻
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　　原标题：中国和新西兰空军将举行“空中列车”联合演习

“空军发布”微信公号 图“空军发布”微信公号 图

　　“空军发布”微信公号6月6日消息，中国和新西兰空军“空中列车”运输机联合演习，将于新西兰当地时间2018年6月11日至21日在新西兰韦努阿派空军基地举行。

　　中国和新西兰空军分别派出伊尔-76运输机和C-130运输机参演，演习科目主要围绕“人道主义救援与减灾”及“海上搜救”开展。双方将就复杂条件下的空运空投、人道主义救援以及航空搜救等内容进行深入交流。

　　此次“空中列车”联合演习，是中国空军和新西兰空军历史上首次开展双边联合演习，是双方在非传统安全领域和非战争军事化联合行动的有益探索，将进一步促进两国空军务实交流，深化两国空军的友好合作和互信。

　　来源：空军发布

责任编辑：余鹏飞

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