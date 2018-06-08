马建东任读者集团董事长党委书记 赵金云任总经理

原标题：马建东任读者出版集团董事长、党委书记，赵金云任总经理
6月7日晚，读者集团、读者传媒公司领导班子在读者多功能厅召开领导班子调整宣布到职会议。甘肃省委常委、宣传部部长陈青，省委组织部副部长、省委非公有制经济组织和社会组织工作委员会书记（正厅长级）马晓晴出席会议。读者集团、读者传媒公司班子成员、高管、中层正副职、副高级以上专业技术人员共约220参加会议。会议由读者集团党委委员、读者出版传媒股份有限公司副总经理马永强主持。
会上，马晓晴同志宣读了省委、省政府任免文件，马建东同志任读者出版集团有限公司董事长、党委委员、书记，提名为读者出版传媒股份有限公司董事长；赵金云任读者出版集团有限公司董事、总经理、读者出版传媒股份有限公司总编辑，提名读者出版传媒股份有限公司副董事长，代行总经理职责。
省委常委、宣传部部长陈青同志发表重要讲话。她说，读者集团要提高政治站位，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想；要坚持党的领导，不断加强领导班子和干部队伍建设；要不断锐意进取，努力推动读者集团各项事业创新发展。
随后，马建东同志、赵金云同志陆续发言。
目前，新任董事长马建东、总经理赵金云同志已到岗开展工作。公司生产经营工作一切正常。
来源：微信公众号“读者出版传媒股份有限公司”
点击进入专题：甘肃官场地震背后的关系牵连
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 美国商务部与中兴公司达成新和解协议
- 【 军事 】 中巴联合舰队将如何制衡印度海军
- 【 财经 】 霍尔果斯开查：范冰冰公司无实体办公
- 【 体育 】 俄罗斯世界杯32强最终23人名单汇总
- 【 娱乐 】 娜扎工作室辟谣回应分手传闻：假新闻
- 【 科技 】 工业富联登陆上交所 三年来最大新股
- 【 教育 】 2018年全国高考查分时间及方式汇总
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有