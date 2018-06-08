原标题：江苏海安正式撤县设市，顾国标担任市委书记

推进撤县设市，实现海安由“县”向“市”的跨越，是海安人民长期以来的夙愿。今天（6月8日）下午，备受瞩目的海安撤县设市大会在文化艺术中心大剧场隆重举行，大会正式宣告海安从今天开始有了一张全新的身份证——海安市，这标志着海安正式迎来新一轮发展的重大机遇期！

江苏省民政厅党组书记、厅长吕德明；中共南通市委书记、市人大常委会主任陆志鹏；中共南通市委副书记、代市长徐惠民；南通市政协主席黄巍东；南通市人大常委会常务副主任、党组副书记庄中秋；中共南通市委常委、市纪委书记、监委主任韩方；以及省民政厅、南通市有关部门负责同志到会祝贺。

海安四套班子全体负责人、四套班子老领导，机关各部门主要负责人，各区镇党委、人大、政府主要负责人，各村（社区）党组织书记，重点企业主要负责人，机关党员干部代表，各条管部门、金融机构以及驻海部队、海关、商检等单位主要负责人，部分“两代表一委员”出席。

大会在庄严的国歌声中开始！

会上，江苏省民政厅党组书记、厅长吕德明宣读《江苏省人民政府关于撤销海安县设立县级海安市的通知》。

随后，在昂扬奋进的乐声中，揭牌仪式开始。

首先，由中共南通市委书记、市人大常委会主任陆志鹏，中共海安市委书记顾国标共同为“中国共产党海安市委员会”揭牌。

南通市人大常委会常务副主任、党组副书记庄中秋，海安市人大常委会主任周宗泉共同为“海安市人民代表大会常务委员会”揭牌。

中共南通市委副书记、代市长徐惠民，中共海安市委副书记、市长于立忠共同为“海安市人民政府”揭牌。

南通市政协主席黄巍东，海安市政协主席李春旺共同为“中国人民政治协商会议江苏省海安市委员会”揭牌。

中共南通市委常委、市纪委书记、监委主任韩方同志，中共海安市委常委、市纪委书记、监委主任张浩同志共同为“中国共产党海安市纪律检查委员会 海安市监察委员会”揭牌。

“在这值得93万海安人民永远纪念的历史时刻，我谨代表中共南通市委、市人大、市政府、市政协，向海安撤县设市表示热烈的祝贺！向省民政厅一直以来给予南通工作的关心支持表示衷心的感谢！”南通市委书记、市人大常委会主任陆志鹏说，县级海安市的设立，标志着海安由传统的农业地区向城市化和现代化迈开了新的步伐；标志着建国以来特别是改革开放40年来，海安的经济社会发展取得了巨大的成就，也由此进入了一个全新的发展时期。面向未来，希望海安全市上下以此为契机，立足新起点，抢抓新机遇，以更高站位、更宽视野、更大气魄谋划发展，为南通争当全省“一个龙头、三个先锋”作出更大贡献。

陆志鹏代表南通市委、市政府对海安提出四点希望：

一

要争做解放思想的排头兵

二

要树立跨越追赶的高标杆

三

要谱写民生幸福的新篇章

四

要激扬时代先锋的精气神

海安市委书记顾国标代表海安市委、市人大、市政府、市政协，对出席大会的领导和各界人士，表示诚挚欢迎和衷心感谢。顾国标说，海安前进的每一步，都离不开上级领导的关怀，离不开社会各界的支持，离不开全县上下的共同奋斗。海安永远铭记并由衷感谢在撤县设市过程中，省委省政府、南通市委市政府对海安给予的特别关心和极大支持以及省民政厅、南通市民政局等上级有关部门对海安给予悉心指导和大力帮助。

顾国标对全市干部群众提出以下五个方面要求：

一

以更宽视野推进解放思想

二

以更大力度推动经济高质量发展

三

以更高标准建设现代化中等城市

四

以更实举措改善和保障民生

五

以更严要求锻造担当作为干部队伍。

来源：微信公众号“海安发布”

责任编辑：余鹏飞