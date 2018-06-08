60秒最新的上海城市形象片来啦 先睹为快吧

原标题：60秒！最新的上海城市形象片来啦，先睹为快吧！

又美又燃！由上海市人民政府新闻办出品的最新上海城市形象片来了。

60秒的镜头，经典又时尚，汇聚全球精彩，共创新的未来。

看了以后，你一定会更爱这座城！

今年11月，首届中国国际进口博览会将在上海的“四叶草”（国家会展中心）举办。从6月12日起，这个形象片还将亮相英国、塞尔维亚、匈牙利、克罗地亚~“魅力上海”将怎样展现魅力？

为世界打造一座舞台

向朋友敞开胸怀

汇聚全球精彩

共创新的未来

最新宣传片将在海外这些活动中亮相！

英国国际商务节“魅力上海”活动

英国国际商务节“魅力上海”开幕式背景

时间：2018年6月12日至28日地点：英国利物浦会展中心看点：国际商务节是由英国首相办公室发起，是全球规模最大和首屈一指的成果展示及贸易投资活动之一。在商务节“魅力上海”展区，将集中展示上海城市形象，介绍上海商贸投资环境，并重点推介中国国际进口博览会。展区还将运用上海科技创新技术，如全景互动合影和AR体验项目等，与参观者进行互动。参与单位：本活动由上海市人民政府新闻办公室联合上海市人民政府外事办公室、上海市外国投资促进中心共同主办，上海市虹口区人民政府协办。

塞尔维亚“魅力上海”活动

塞尔维亚步行街上已摆放“魅力上海”海报

时间：6月13日至6月17日

地点：塞尔维亚茨薇塔·祖佐丽奇艺术馆看点：举办展示上海最新城市风貌的艺术摄影作品展，设置“飞越上海”VR影像装置，多方位立体地向当地公众展现上海城市形象。塞尔维亚旅游形象大使、上海作家陈丹燕和塞尔维亚国家电视台著名主持莉莉安娜·戈约维奇将进行文化对谈，从旅游文化交流使者和上海城市文化学者的视角，讲述中国故事，抒发上海情怀，以及对上海与贝尔格莱德的比较与认知。参与单位：本活动由中国驻塞尔维亚大使馆、贝尔格莱德市政府支持，上海市人民政府新闻办公室主办，上海市人民政府外事办公室、上海市人民对外友好协会、上海图书馆等单位合办。

匈牙利“魅力上海”活动

匈牙利“魅力上海”活动将在布达创意馆举办

时间：6月14日—20日

地点：匈牙利布达佩斯布达创意馆看点：在世界遗产建筑布达创意馆中，将用海派家具、上海文创产品布置一个地道的“上海客厅”；举行“传承·创新·未来”中匈文创论坛，邀请中匈知名艺术家、文创界人士一起探讨上海和布达佩斯文创产业发展及“一带一路”文化合作交流；16位上海画家联袂举行“上海之韵”画展；现场还设有艺术海报AR体验装置，进行绒绣和中国结等上海非遗文化教学展示。参与单位：本活动由中国驻匈牙利大使馆指导，上海市人民政府新闻办公室、布达佩斯市长办公室主办，上海市人民政府外事办公室、上海市商务委员会、上海市旅游局、上海市对外文化交流协会、上海图书馆、布达佩斯节庆及旅游中心、匈牙利雅典娜地缘政治研究所合办，布达创意馆、上海设计之都促进中心、国家对外文化贸易基地（上海）等承办。

克罗地亚“魅力上海”活动

“魅力上海”创意海报

时间：2018年6月18日—22日地点：克罗地亚萨格勒布市GF艺廊看点：举行展现上海当代风貌的艺术摄影作品展和展示海派文化的创意海报作品展；展览现场还将在挑空中廊处陈设“飞越上海”形象片VR体验热气球；展厅门口铺设3D打印“上海之巅”巨幅图片。上海图书馆“上海之窗”还将向当地相关机构赠送图书。参与单位：本活动由中国驻克罗地亚大使馆指导，上海市人民政府新闻办公室、萨格勒布市长办公室主办，上海市旅游局、上海图书馆、上海市对外文化交流协会合办，萨格勒布大学等承办。

责任编辑：刘德宾 SN222