汪洋主持全国政协召开双周协商座谈会

原标题：（时政）全国政协召开双周协商座谈会 围绕“基本解决执行难问题”协商议政 汪洋主持

新华社北京6月8日电十三届全国政协第四次双周协商座谈会8日在京召开，中共中央政治局常委、全国政协主席汪洋主持会议并讲话。他指出，生效裁判文书的执行成效，是国家治理体系和治理能力现代化状况的综合反映，是全面依法治国水平的体现。政协委员围绕“基本解决执行难问题”协商议政，有利于广泛凝聚各界共识，营造破解执行难的社会环境。

12位委员从法治保障、联合惩戒、信息化建设、执行救助、综合治理等方面，对解决执行难问题建言献策。大家认为，中共十八大以来，以习近平同志为核心的党中央全面推进依法治国，加快国家治理体系和治理能力现代化建设，为基本解决执行难创造了前所未有的政治保障和法治环境。人民法院认真贯彻党中央的决策部署，做了大量卓有成效的工作，执行质效有了较大提升，解决执行难问题取得重大进展。但受相关制度不健全、社会法治意识淡漠、市场主体风险防范意识欠缺等因素制约，执行过程中的查人找物难、财产处置难、案件终结难、联合惩戒难等问题还没有根本解决，切实解决执行难问题依然任重道远。

委员们认为，解决执行难问题，必须坚持中国共产党的领导，充分发挥中国特色社会主义政治优势和制度优势，以问题为导向，以人民满意为标准，以制度建设为支撑，稳中求进、标本兼治，形成党委领导、政法委协调、人大监督、政府支持、法院主办、部门配合、社会参与的执行工作大格局。要建立健全财产信息登记、社会诚信、企业和个人破产、执行救助等制度，加快强制执行立法进程，加大对失信联合惩戒力度和抗拒执行的打击力度，构建不敢逃债、不能逃债、不愿逃债的制度体系。要推进信息化与执行工作的深度融合，加快实现信用信息共享。要合理区分界定“执行难”与“执行不能”案件，建立执行不能案件依法退出机制。政府部门要带头履行法院的生效裁判，树立守法诚信的良好形象。要加强典型案例宣传，营造守法诚信光荣、违法失信可耻的社会氛围，引导社会公众理性看待和规避市场风险。要加强对法院执行工作的规范和监督，杜绝消极执行、拖延执行、选择性执行和乱执行行为，让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。

最高人民法院院长周强介绍了有关情况。全国政协副主席汪永清作主题发言。全国政协副主席张庆黎、卢展工、梁振英、夏宝龙出席会议。全国政协委员吕忠梅、王光贤、孟庆丰、窦荣兴、汤维建、庄振文、李明蓉、黄廉熙、王均金、皮剑龙、汪利民、海霞在会上发言。中央政法委、最高人民法院、国家发展改革委负责人作了交流回应。（完）

责任编辑：刘德宾 SN222