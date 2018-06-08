普京这次访华 有两个“特殊”安排

原标题：普京这次访华有两个“特殊”安排

普京昨天还在俄罗斯开“直播间”，今天就来中国“串门”了。

这几天，中国媒体持续被俄罗斯总统普京刷屏。先是他在克里姆林宫接受中央广播电视总台台长慎海雄的专访上了头条；再是一年一度的“与普京直播连线”节目昨日播出，普京还回答了一名中国学生的问题；今天下午14时许，普京的专机降落在首都机场，开启对中国为期三天的国事访问。

这次普京中国之行，有两件大事，一是国事访问，另外就是出席上海合作组织青岛峰会。

政知道（微信ID：upolitics）记得去年“一带一路”高峰论坛期间，很多人都被普京弹钢琴圈粉。今年，普京访华行程会有什么亮点？中俄关系发展前景又将怎样？

第一个特殊安排：被授予“友谊勋章”

普京此次访华行程可谓非常紧凑。

因为此行是国事访问，今天下午到北京不久后，国家主席习近平在天安门广场为普京举行了隆重的欢迎仪式。

欢迎仪式后，普京和习近平举行会谈。

下午17点52分，普京的行程中出现了一项“特殊”安排。中华人民共和国“友谊勋章”颁发仪式举行，习近平在人民大会堂金色大厅向普京颁授首枚中华人民共和国“友谊勋章”。

“友谊勋章”又是怎么回事？

“友谊勋章”于2015年年底设立，2016年1月1日开始施行，颁授对象是外国人。

据《中华人民共和国国家勋章和国家荣誉称号法》，国家设立中华人民共和国“友谊勋章”，授予为我国社会主义现代化建设和促进中外交流合作、维护世界和平作出杰出贡献的外国人，为国家最高荣誉。根据规定，中华人民共和国主席进行国事活动，可以直接授予外国政要、国际友人等人士“友谊勋章”。

相关专家在做客央视时表示，“友谊勋章”的设立和颁发符合国际惯例，体现的是中国特色大国外交的内涵，是中国对世界和平、世界正能量的追求，我们授给的这个人一定是世界和平的建设者和维护者。授予这个人，其实是授予这个人背后的国家，它为中国和这个国家的关系作出贡献，为地区和国际和平作出了贡献。

第二个特殊安排：坐高铁

说到普京此次访华的另一项特别行程——乘坐高铁。事实上，这则消息早在上个月就传了出来。

据俄罗斯《消息报》的报道，普京访华期间计划乘坐高铁前往天津。俄总统新闻秘书佩斯科夫也证实了普京在中国乘坐高铁的消息。

今天下午，新华视点微博发布消息称，习近平8日下午同普京共同乘坐高铁前往天津。

据俄罗斯卫星通讯社报道，普京在天津会观看一场冰球比赛。接下来两天（9日至10日），普京将前往青岛参加上合组织峰会。

上合组织青岛峰会期间，普京将会见多国总统并参加上合组织成员国元首理事会会议。此次行程中不仅有正式会谈，普京还曾在接受采访时透露计划品尝一下青岛啤酒。

值得一提的是，昨日，“高铁”这一话题也出现在了“与普京直播连线”节目中。一名中国学生问普京是否坐过中国高铁。普京在回答这个问题时说：“目前我没有坐过中国的高铁，但我知道，我们与习近平主席安排了这种行程，因此我很快就可以评价中国在这个领域的成果。”

中俄双方在高铁领域的合作也成为关注的焦点。

商务部显示，据俄塔社2017年8月16日报道，俄铁路公司第一副总裁米沙林表示，莫斯科—喀山高铁项目计划2018年开工建设。

据俄罗斯卫星通讯社报道，普京在“直播连线”中说：“我们正在和中国友人就落实我们的一个项目进行对话，即莫斯科和喀山之间的高速铁路建设。我期望我们能做出积极决定，这将促进我们与中国关系的进一步巩固与发展。”

政知道（微信ID：upolitics）注意到，除了普京以外，多国国家领导人都曾在访华期间乘坐中国高铁，感受中国速度。

早在2012年9月，德国总理默克尔就曾乘坐京津城际高铁前往天津。2015年11月25日，出席第四次中国—中东欧国家领导人会晤的中东欧领导人共同乘坐从苏州北站到上海虹桥站的高铁。2017年，新加坡总理李显龙曾主动分享了自己两次乘坐中国高铁的经历，表示“很平稳、很舒服”。

曾18次访华

据新华社统计，普京曾18次访华或来华出席国际活动，其中任总统期间15次，任总理期间3次。

早前，对于此次普京中国之行，外交部发言人华春莹表示，这将是普京总统在新一届总统任期首次对中国进行国事访问，也是两国元首今年年内首次会晤，对规划中俄关系发展、推动两国各领域合作具有重要意义。

新华社评论称，近5年来，中俄政治互信达到新高度。中俄元首在双多边场合举行20多次会晤，为双边关系未来发展指明了方向。

除了高层会晤，双边经贸也有了新的突破。据悉，中国已连续8年保持俄罗斯第一大贸易伙伴国地位。据中国海关总署统计，2017年，中俄双边贸易额达840.7亿美元，同比增长20.8%。

如何评价中俄在国际事务中的合作，外交部网站显示，中俄在一系列重大国际和地区问题上立场相同或相近，保持密切沟通和合作。

中俄关系到底怎么样？政知道（微信ID：upolitics）注意到，近几年在多个场合，普京都说过，中俄关系处于历史最高水平。在不久前的圣彼得堡国际经济论坛上，普京提及，良好的中俄关系为俄罗斯经济的发展起到了不可忽视的促进作用。

此外，对于两国元首的个人关系，普京不久前在接受慎海雄专访时表示，“如果我与习主席就某事进行磋商，我从己方立场出发，我知道他也从己方立场出发，我们总是朝着履行各自义务的方向努力。他（习近平）对我而言，是位合适的合作伙伴和可靠的好朋友。”

习近平今天在致辞中指出，中华人民共和国“友谊勋章”是中国国家对外最高荣誉勋章，授予在支持中国现代化建设、促进中外交流合作、维护世界和平中作出杰出贡献的外国友人。普京总统是具有世界影响的大国领袖，也是中国人民的老朋友、好朋友。正是得益于普京总统多年来的高度重视和亲自推动，中俄关系经受住国际风云变幻的考验，政治和战略互信不断深化，各领域务实合作得到长足发展，两国人民友谊不断深化。高水平的中俄关系造福了两国人民，堪称当今世界大国、邻国和谐共处的典范，为推动构建新型国际关系、构建人类命运共同体作出了重要贡献。

责任编辑：桂强