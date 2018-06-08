内蒙古“老虎”白向群又一下属落马 去年刚被处分

原标题：内蒙古“老虎”白向群的又一个下属出事了

被行政警告不到1年，于文涛落马了。

6月8日，内蒙古自治区纪委监委发布消息，内蒙古自治区赤峰市原副市长于文涛涉嫌严重违纪违法，目前正在接受纪律审查和监察调查。

这不是政知道（微信ID：upolitics）第一次注意到他。去年11月，原环保部发布了《第一批中央环保督察8省（区）公开移交案件问责情况》，其中，赤峰市副市长于文涛被行政警告。

另一个细节是，这位落马的副市长的家乡就是内蒙古“老虎”白向群仕途起步之处。他还当过白向群的下属。

曾是白向群的下属

于文涛和今年4月25日落马的内蒙古“老虎”——内蒙古自治区政府副主席白向群有交集。

他们二人仕途均起步于团系统，于文涛还曾是白向群的下属。

在白向群任赤峰市教育局团委书记期间，于文涛先后担任过共青团赤峰市第二中学委员会书记、共青团赤峰市委员会学少部青工农牧部长、赤峰市直属机关工委宣传部长等。

不仅如此。

在白向群担任共青团赤峰市委书记期间的1995年8月，于文涛从赤峰市农牧办人秘科长的职位上履新共青团赤峰市委副书记。

今年4月25日，中央纪委发布重磅消息，内蒙古自治区政府副主席白向群落马，成了十八大之后的内蒙古“第五虎”。

据法制晚报此前统计，在白向群出事前，曾当过他下属的侯凤岐（乌海市委原书记）、薄连根（呼和浩特市原副市长）、何永林（巴彦淖尔市委原书记）、武文元（锡林郭勒盟盟委原副书记）也已先后出了事。

4年前曾因在公司兼职引发关注

再来说说于文涛去年的那个处分。

他被处分的背景，是2016年7月至8月，第一批中央环保督察组对内蒙古等8省份展开环保督察，于2016年11月完成督察反馈，移交100个生态环境损害责任追究问题。

1年后，原环保部公布了上述8地的问责情况，其中内蒙古有8名副市长（含原副市长3人）被处分，于文涛在列：

最终，赤峰市副市长于文涛、赤峰市住建委主任高子林、赤峰市住建委副主任姚向民被行政警告。

不过，于文涛在2014年7月就曾被外界广泛关注。

“我们董事长于文涛是（赤峰市）副市长，在政府办公，不在这里办公。”2014年7月16日，赤峰城投一位办公室工作人员曾这样告诉中国经营报的记者。

上述媒体当时调查发现，赤峰市城市基础设施投资开发有限公司（即上文说的“赤峰城投”）2001年成立后，历任法定代表人均为该市副市级以上官员。

但虽然“常见”，却是违反了法律法规的——

自2006年1月1日起施行 《公务员法》规定，公务员不得从事或者参与营利性活动，在企业或者其他营利性组织中兼任职务。

不过，赤峰市当时的回应是：

于文涛在城投公司兼职的任命已经向上级履行了干部惯例程序，于文涛也未领取过任何薪酬，赤峰市正在开展官员兼职企业的清理工作。

市委书记曾协调政法委书记提前放人

就赤峰本地来说，于文涛也并非最近几年落马的唯一一人。

比如2015年1月，赤峰市市委原副书记包崇明落马，2016年1月赤峰市政法委原书记孟繁有落马。

政知道（微信ID：upolitics）注意到，孟繁有在2017年9月7日已经因贪污罪、受贿罪获刑15年。法制晚报此前就曾报道，这位厅官除了受贿343万余元，他还与商人吴玉泉合谋，利用工程项目侵吞公款达400万。

不仅如此。

根据通辽市中院的刑事判决书，孟繁有还曾利用手中职权干预司法。

孟繁有曾向法庭供述：

“大约2008年的一天，赤峰市委书记杭某找我。当时我是市政法委书记，杭某让我协调公检法部门把因为私藏枪支被赤峰红山区法院判处有期徒刑一年的赤峰远联钢铁公司主管技术的副总放出来。我给时任红山区政法委书记宋某打电话，让他协调办理。后来，我知道那个副总在我的协调下被放出来。”

他说，事后，赤峰远联钢铁公司老总在2009年至2013年每年春节派一个人到他家里送2万元钱，五年共送了10万。法院对此“予以采信”。

责任编辑：桂强