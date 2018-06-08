蔡英文高规格接待这国国王 挽留非洲唯一“友邦”

原标题：蔡英文高规格接待斯威士兰国王 挽留非洲唯一“友邦”

布基纳法索日前宣布与台“断交”后，蔡当局随即展开“巩固外交大作战”，邀请非洲仅剩的“友邦”斯威士兰国王访台。由于海地总统日前访台时，公开要求金援引发外界争议，这次斯威士兰国王访台，蔡英文致词时特别强调，希望未来可以用“合作贸易的方式”，互惠互助持续“邦谊”。

布基纳法索5月24日与台湾“断交”后，斯威士兰成为台湾在非洲唯一的“邦交国”。 斯威士兰国王恩史瓦帝三世应民进党当局邀请于6日到12日访台，蔡英文8日上午以盛大的军礼欢迎。

恩史瓦帝三世表示，这次到访台湾是紧接着前阵子斯国派来的技术考察团，这个团队敲定了双边经济合作协议，“这项协议对于斯国在2022年发展成第一世界国家非常重要”。他强调，通过双边关系斯国才能在许多领域，像是乡村电力、医疗、基础设施等有所发展。

当恩史瓦帝三世讲到这一段时，蔡英文在一旁表情严肃。她在致词中表示，希望未来可以用合作贸易的方式，互惠互助持续“邦谊”。

由于海地总统莫伊兹日前访台时，公开要求当局提供金援，蔡英文照单全收，有媒体预测，此次斯威士兰国王访台，也很有可能提出条件。

据台媒报道，蔡英文这次以高规格接待恩史瓦帝三世，还邀请他一同观看了7日的汉光演习，这是汉光演习首次有“友邦”元首参加。另外，斯国国王的儿子目前正在台湾实践大学就读，即将毕业，国王也将出席儿子9日的毕业典礼，王子同时计划继续在台攻读硕士学位。实践大学校长陈振贵还透露，毕业典礼当天将授予国王管理学名誉博士学位。

不过台湾有舆论揣测，斯国国王此行赴台参加王子的毕业典礼，会不会成为“毕业旅行”？因为早在上月台湾连失2个“友邦”后，就有台湾政界人士预测，斯威士兰与危地马拉都在“高危”之列。

还有媒体注意到，对于斯威士兰，大陆方面亦释放出善意。外交部发言人华春莹在6月1日例行记者会上回应相关问题时就表示，越来越多的国家在一个中国原则基础上同中国发展各领域友好合作关系，取得了实实在在的进展。我们欢迎斯威士兰早日加入中非合作大家庭，照一张中非合作大家庭的欢乐全家福。当然，这取决于斯威士兰自己作出选择。

责任编辑：刘光博