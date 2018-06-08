原标题：台湾严审大陆商务人士赴台 外商却步

两岸关系紧缩，民进党当局严审大陆人士赴台。美国商会年度白皮书就此发出警示，指出该做法自筑经贸壁垒，不利于外企在台湾设立亚太营运中心，建议台当局简化大陆商务人士赴台签证申请，并放宽签证有效期限。

台北市美国商会6日发表“2018台湾白皮书”，报告指出，在台湾投资兴建研发中心与制造设施的全球跨国公司，其营运目标大多是为了服务其亚太地区的内部及外部客户，其中包括中国大陆。能够随时与其内外部客户维持紧密联系，以及能轻易有效率地邀请其内外部客户来台湾开会或培训，都是确保经营成功所不可或缺的因素。

报告中提到，很遗憾，台湾当局目前仍在大陆商务人士来台申请书上，保留不必要的限制措施，例如要求详细载明来台期间的“每日”行程细节，签证核发期限也以申请行程的天数为限，如有延迟出境，申请单位将遭严厉处罚。

报告指出，这项严格的规定可能阻碍台湾成为跨国公司在台设立亚太营运中心的诱因，阻碍产业整体竞争力，让外国投资者却步。

报告建议，台湾当局应简化大陆商务人士来台的签证流程，删除详列每日行程的要求，并且放宽每次签证有效期限至30天，与国际规范接轨。

陆委会否认严限陆商务人士

针对白皮书建议放宽大陆商务人士来台一事，台湾陆委会7日发表声明称，大陆商务人士来台签注有效期之相关规定，自当局上任以来未做更动，最长不得超过一个月，“既未改变此规定，何来严审之说？至于对大陆人士来台严审，也仅针对来台具统战目的的大陆高官，其他交流一切如常”。

香港中评社分析指出，对比美国商会“2017台湾白皮书”，当时的报告并未谈论到大陆商务人士来台管理过严的问题。而布基纳法索上月底与台湾“断交”后，陆委会祭出反制措施，严审大陆各级政府官员及相关人士来台，外国商会嗅到两岸情势气氛的变化，赶紧示警，盼蔡当局采煞车。

分析称，蔡当局虽然强调严审是针对官方，对于一般陆客、陆生、商务人士或专业团体，仍会维持既有的审查机制，不会改变，但事后仍有民间交流活动停办，显示严管已引发寒蝉效应。

经常到台湾洽公的大陆商务人士也感受到了变化。据台湾《中国时报》报道，一位时常到台湾洽公的大陆商务人士受访时坦言，入台申请确实受到一些阻力，审核比以前严很多，每天醒着的行程都必须巨细靡遗地罗列，包括拜访谁、去哪家公司、谈什么事情以及联络人是谁等，这种做法令他们难以理解。

全台商业总会理事长赖正镒表示，简化大陆商务人士来台程序“非常有必要”，台湾有地理位置优势以及和大陆的特殊关系，本来有机会成为亚太中枢，却可能因为重要商务人士来台受限失去商机，他呼吁当局“不要自己玩自己的”。

责任编辑：刘光博