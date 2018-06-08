台首富郭台铭发家史：代工皇帝白手起家借贷创业

原标题：台湾首富发家史：他白手起家借贷创业，建立代工帝国后却面临转型焦虑
又一个“独角兽”来了！
6月8日上午，富士康工业互联网股份有限公司（以下称工业富联）在上交所迎来敲钟时刻，正式宣告登陆A股。开盘即无悬念涨停，截至收盘报19.83元，涨幅44.01%，总市值达3906亿元，超越海康威视成A股最大市值科技公司。
公开资料显示，富士康员工峰值人数达到120余万。同时，招股书显示，2017 年，工业富联通信网络设备、云服务设备、精密工具和工业机器人的毛利率分别为13.65%、4.65%、49.23%，通信网络设备业务，也即“代工业务”的毛利润远远低于精密工具和工业机器人业务。
现年68岁的郭台铭是富士康创始人，台湾首富以铁血治厂闻名于世。他大概是台湾商界最具权势的人物，也可能是花边新闻最多的台湾企业家。
今天，我们来扒一扒这位代工皇帝的轶事。
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 美国商务部与中兴公司达成新和解协议
- 【 军事 】 中巴联合舰队将如何制衡印度海军
- 【 财经 】 霍尔果斯开查：范冰冰公司无实体办公
- 【 体育 】 俄罗斯世界杯32强最终23人名单汇总
- 【 娱乐 】 娜扎工作室辟谣回应分手传闻：假新闻
- 【 科技 】 工业富联登陆上交所 三年来最大新股
- 【 教育 】 2018年全国高考查分时间及方式汇总
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有