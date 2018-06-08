新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

台首富郭台铭发家史：代工皇帝白手起家借贷创业

台首富郭台铭发家史：代工皇帝白手起家借贷创业
2018年06月08日 23:38 中国经营报
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　原标题：台湾首富发家史：他白手起家借贷创业，建立代工帝国后却面临转型焦虑

　　又一个“独角兽”来了！

　　6月8日上午，富士康工业互联网股份有限公司（以下称工业富联）在上交所迎来敲钟时刻，正式宣告登陆A股。开盘即无悬念涨停，截至收盘报19.83元，涨幅44.01%，总市值达3906亿元，超越海康威视成A股最大市值科技公司。

　　公开资料显示，富士康员工峰值人数达到120余万。同时，招股书显示，2017 年，工业富联通信网络设备、云服务设备、精密工具和工业机器人的毛利率分别为13.65%、4.65%、49.23%，通信网络设备业务，也即“代工业务”的毛利润远远低于精密工具和工业机器人业务。

　　现年68岁的郭台铭是富士康创始人，台湾首富以铁血治厂闻名于世。他大概是台湾商界最具权势的人物，也可能是花边新闻最多的台湾企业家。

　　今天，我们来扒一扒这位代工皇帝的轶事。

　　

责任编辑：桂强

代工发家史帝国
我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区