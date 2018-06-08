台首富郭台铭发家史：代工皇帝白手起家借贷创业

原标题：台湾首富发家史：他白手起家借贷创业，建立代工帝国后却面临转型焦虑

又一个“独角兽”来了！

6月8日上午，富士康工业互联网股份有限公司（以下称工业富联）在上交所迎来敲钟时刻，正式宣告登陆A股。开盘即无悬念涨停，截至收盘报19.83元，涨幅44.01%，总市值达3906亿元，超越海康威视成A股最大市值科技公司。

公开资料显示，富士康员工峰值人数达到120余万。同时，招股书显示，2017 年，工业富联通信网络设备、云服务设备、精密工具和工业机器人的毛利率分别为13.65%、4.65%、49.23%，通信网络设备业务，也即“代工业务”的毛利润远远低于精密工具和工业机器人业务。

现年68岁的郭台铭是富士康创始人，台湾首富以铁血治厂闻名于世。他大概是台湾商界最具权势的人物，也可能是花边新闻最多的台湾企业家。

今天，我们来扒一扒这位代工皇帝的轶事。

责任编辑：桂强