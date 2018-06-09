英媒：中国年轻人买奢侈品不手软 有时由父母资助

原标题：英媒：中国奢侈品消费领涨全球 年轻人功不可没

参考消息网6月9日报道 英媒称，6月7日公布的一项研究表明，2018年中国将巩固其作为奢侈品公司最爱的地位，尤其是中国的年轻购物者，料将大力助推该行业的成长。

据路透社6月7日报道，咨询公司贝恩的报告显示，继2017年增长6%之后，今年按恒定汇率计算，鞋包服饰等个人奢侈品的全球销售应该会增长6-8%。

报道称，这样该市场的规模将达到2760亿至2810亿欧元（1欧元约合7.55元人民币）。

报道还称，其中多数增长要归功于那些看重品牌产品、并且越来越注重设计师的中国消费者。他们在全球奢侈品支出的比重已经逼近三分之一。

贝恩称，中国奢侈品销售今年有望增长20-22%，远超过欧洲等其他市场。预计欧洲市场增长率可能不超过4%，强势欧元打压了游客在高端商店消费的热情。

“中国消费者在中国买得较多，但他们没有停止采购，”贝恩合伙人兼这篇报告的作者之一费德丽卡·莱瓦托称，对于全球展望，她表示，“我们对2018年整体成长非常看好，对未来几年也是。”

报道称，中国的中等收入群体及年轻一代消费群扩大，是推动奢侈品市场成长的因素。

报道还称，中国的奢侈品线上销售亦特别强劲。线上销售占全球奢侈品市场的比例仍低，估计2017年占比约8%，但成长迅速。

报道指出，20-35岁的千禧世代消费者或许不是最有钱的奢侈品目标族群，但许多中国年轻人往往对于花钱买高价品毫不手软，有时候是由父母或祖父母资助。

“新的一代正在到来，中国年轻人非常乐意把钱花在时尚及奢侈品上，”莱瓦托称。

贝恩称，其他区域的环境也有所改善。美国方面，美元贬值导致外国人在当地采购的吸引力上升，纽约及迈阿密等地游客支出增加。

贝恩指出，美国本地消费者也对景气回升做出贡献，不过他们通常选择网购，意味着百货业者仍难以从中受惠。

贝恩的Levato指出，尽管全球奢侈品业成长稳健，主要是受到销量而非涨价的带动，但部分业者获益程度要高于其他业者。

“并非所有品牌都是赢家，”她称。

报道称，流行品牌纷纷投入像是运动鞋等街头装扮领域，藉以掳获年轻族群，一些品牌则是更换设计师，或者是扩大在社群媒体的宣传，藉以吸引买家注意。

法国LVMH集团旗下路易威登及意大利开云集团旗下古驰等品牌的知名精品业者，最近几季的销售都跳增。

美国珠宝业者蒂芙尼等品牌在瞄准年轻买家推出更为经济实惠的产品后正开始受惠，其他如意大利菲拉格慕等品牌还在扭转颓势当中，尚未能振衰起敝。

责任编辑：桂强