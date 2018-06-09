原标题：5省市公布社保缴费基数 京沪两地缴费上限超2万

中新经纬客户端6月9日电（王培文）今年社保缴费金额又要提升？中新经纬客户端（微信公众号：jwview）梳理发现，目前全国已有5个省市公布2018年社保缴费基数，北京以8467元领跑全国，上海、天津位列二三位。

北京社保缴费基数破8000元

截至发稿，北京、上海、天津、山西、新疆5个省市已公布2018年社保缴费基数。北京社保缴费基数最高，达到8467元，是目前全国唯一达到8000元的地区。天津用于计发基本养老保险待遇的缴费基数为7073元，工伤保险、工资福利等待遇标准则按5607元计算。

根据人社部规定，用人单位缴纳社保费的基数是本单位职工工资总额，职工缴费的基数是自己的工资。当本人月平均工资低于当地月平均工资60%的，按当地职工月平均工资的60%缴费；超过当地职工平均工资300%的，按当地职工月均工资的300%缴费。

数据显示，北京、上海两地社保缴费基数上限均突破2万元，位居前两位。北京公布两个社保缴费基数下限，基本养老保险、失业保险按照上一年职工月平均工资的40%确定（即3387元），基本医疗保险、工伤保险、生育保险按照上一年职工月平均工资的60%确定（即5080元）。

14省份社保缴费基数公布在望

按照人社部规定，各地执行社保缴费基数与职工平均工资增长联动机制，由各级人社部门以统计部门发布的城镇非私营单位在岗职工平均工资为职工平均工资，从而确定各项社会保险缴费基数的上下限。因此，每年统计部门公布上年度职工平均工资后，各地社保经办机构相应按新的平均工资确定缴费基数上下限。

据不完全统计，除去已公布社保缴费基数的5个省份，目前全国已有14个省份公布城镇非私营单位在岗职工平均工资，意味着这些地区社保缴费基数公布在即。

广西拟修改缴费基数计算口径

由于各地城镇非私营单位平均工资远高于私营单位平均工资，有分析认为，以城镇非私营单位在岗职工平均工资作为核定社保缴费基数依据，不利于降低企业人力成本，减轻企业负担。

2017年7月，人社部公布对十二届全国人大五次会议第1815号建议的答复，人社部在答复中表示，随着私营单位就业人员占城镇就业人员的比重不断上升，城镇非私营单位就业人员平均工资已不能准确反映城镇就业人员整体工资水平，导致低收入人群缴纳社会保险费的基数偏高。

人社部说，下一步将积极配合有关部门完善职工平均工资统计办法，研究将私营企业纳入职工平均工资统计范围，改变目前平均工资统计“虚高”的问题，从而适度降低低收入群体缴费基数。

今年5月15日，广西人社厅公开发布《广西壮族自治区职工基本养老保险缴费和计算待遇基数确定办法（征求意见稿）》。意见稿提出，广西将使用全口径的城镇单位从业人员工资增长率（包含城镇非私营和私营单位）来计算下一年度职工基本养老保险缴费和计算待遇基数。

资料图 中新经纬王培文 摄

今年4月，人社部副部长游钧在国务院政策例行吹风会上表示，为降低企业为降人力成本，自2015年以来，人社部已先后降低或者阶段性降低社会保险费率4次，总体的社保费率从41%降到37.25%，总体幅度接近10%。经测算，累计减少企业成本约3150亿元。（中新经纬APP）

责任编辑：刘光博