美国圣地亚哥一架小型飞机坠毁 三名中国公民遇难

原标题：美国加州圣地亚哥一小型飞机坠毁 三名中国公民遇难

美国当地时间5月10日晚间8点40分左右，加州圣地亚哥斯堪的纳维亚航空学院的双引擎小飞机失联，多个目击者的报警电话证实在圣地亚哥郡的朱利安山区有飞机坠毁。警方赶赴现场后发现坠机事件引发山火，过火面积达12英亩（约5万平方米）。由于坠机地点地势险要，无法靠近，直到13日救援人员才找到飞机残骸和三具遇难者尸体。经确认残骸为失联飞机，遇难者为中国公民。

中国驻洛杉矶总领馆新闻发言人高飞6月6日接受采访表示，“领馆获悉后立即启动应急机制，敦促搜救方、校方积极开展搜救，联系并为派出单位人员及遇难者家属等来美提供申请签证等协助，主管领事周咏梅带队赶赴圣地亚哥协助家属善后，走访警方了解有关情况，前往涉事航校慰问在校中国籍学员，约见校方负责人并敦促其切实采取措施，确保学员的安全和权益。此次事故调查工作目前仍在进行中，总领馆将继续跟进并做好相关工作”。

据当地媒体报道，涉事航校成立于1994年，母公司在瑞典，参加飞行训练课程的学生中有不少为中国学生，他们多为中国航空公司的赞助生。随着中国民航事业的发展，飞行员紧缺，因此越来越多的航空公司在国外的基地培训中国飞行员。（央视记者 傅小腾）

责任编辑：刘光博