首次新司考9月22日开考 客观合格后才可参加主观

原标题：首次“新司考”9月22日开锣

主观题考试定在10月20日；客观题考试合格后才可参加主观题考试

新京报讯 （记者王梦遥）今年是司法考试改革后，国家统一法律职业资格考试制度实施的第一年。昨日，司法部发布公告，明确今年“新司考”客观题考试时间为9月22日，主观题考试时间为10月20日。

据此前规定，参加国家统一法律职业资格考试需有法学专业背景或从事法律工作满三年。同时实行“老人老办法”，此前已取得学籍（考籍）或已取得相应学历的高等学校法学类专业本科及以上学历毕业生，或者高等学校非法学类专业本科及以上学历毕业生并具有法律专业知识的，可报名参考。

司法部昨日发布的公告明确了首次“新司考”的考试时间。其中客观题的考试时间为9月22日，客观题考试实行全国统一计算机评卷，考试合格分数线由司法部、最高法、最高检等有关部门确定。9月27日，由司法部公布客观题考试成绩及合格分数线，客观题合格成绩在本年度和下一个考试年度内有效。

客观题考试合格后才可参加主观题考试。公告明确，国家统一法律职业资格考试主观题考试时间为10月20日，主观题考试成绩及合格分数线将在今年11月底公布。

“新司考”客观题考试报名事项

报名方式与时间

6月20日0时至7月4日24时

报名人员应当在规定期限内登录司法部网站（http://www.moj.gov.cn），按照网上报名要求、流程及步骤填报个人信息。

报名材料

1。有效居民身份证。

2。毕业证书。

3。申请享受放宽政策人员，须具有放宽报名学历条件地方户籍。

4。电子证件照片，宽413像素×高626像素，本人近三个月内彩色照片（红、蓝、白底色均可）。

5。司法行政机关要求的其他材料。

交纳考试费及选择报名地

客观题考试网上交费截止时间为7月9日24时。

打印准考证

报名人员可于9月12日至9月21日登录司法部网站自行下载打印准考证。

焦点1

“新司考”怎么考？

客观题两卷，各180分钟；主观题一卷，240分钟

根据公告，客观题考试共两卷，分别为试卷一、试卷二，每张试卷100道试题，分值各为150分，考试时间各为180分钟。

具体考查科目为，试卷一：中国特色社会主义法治理论、法理学、宪法、中国法律史、国际法、司法制度和法律职业道德、刑法、刑事诉讼法、行政法与行政诉讼法；试卷二：民法、知识产权法、商法、经济法、环境资源法、劳动与社会保障法、国际私法、国际经济法、民事诉讼法（含仲裁制度）。

主观题考试为一卷，包括案例分析题、法律文书题、论述题等题型，分值为180分，考试时间为240分钟。

具体考查科目为：中国特色社会主义法治理论、法理学、宪法、刑法、刑事诉讼法、民法、商法、民事诉讼法（含仲裁制度）、行政法与行政诉讼法、司法制度和法律职业道德。

焦点2

考试内容有何变化？

“以知识考查为主”向“以能力考查为主”转变

关于考试内容的变化，司法部副部长赵大程告诉记者，法律职业资格考试的内容要从过去的司法考试以知识考查为主向以能力考查为主转变，在考查考生应知应会的宪法法律知识基础上，重点考查考生分析问题、解决问题的能力。在具体命题中，特别是主观题中，将把法治实践中一些具有典型性、指导性的博士生“活生生”的案例拿来，根据命题技术规范进行加工改造后使用，同时允许考生使用由司法行政机关配发的法律法规，以此来考查考生对知识和技能的综合应用，而不是简单的记忆、理解，从而将具有一定事实认定和法律适用能力、符合法治实务部门需要的考生选拔出来。

此外，为了提高命题工作质量，今年司法部改进完善了题库征题工作，扩大了征题范围，从原来的五所政法院校扩大到十五所政法院校和法律实务部门、法学研究机构；征题形式从集中、线下定向征题“一条腿”走路，到线上、线下征题双管齐下；不仅定向征题，而且广泛收集国内部分优秀法律院校的本科生期中期末考试试题、研究生考试的试题等，征集试题数量质量明显提高。

责任编辑：桂强