西安商户换字要找4处长签字 官方：全员加班整改

原标题：全系统5000名干部职工周末加班加点投入整改

昨晚，今年第五期电视问政节目聚焦西安市市政公用局，私开道沿无人问津、液化气瓶管理混乱、立交桥下违规占用等问题被曝光，更有甚者，市政检查人员对违规换气点视而不见。

接受问政的市政系统主要负责人有：市政公用局局长王建东、副局长龚坚城、副局长耿涛、总工程师王晓明、副局长王军，相关处室及各区县开发区市政部门负责人。

观察员有，西北政法大学政治与公共管理学院院长候学华，西安交通大学知识产权研究中心主任、法学博士周方。

西安市委常委聂仲秋、市人大代表、市政协委员、市民代表等360多人参与问政。

第一单元问政内容：

满意47.03%、不满意52.97%

问题：私开道沿路灯不亮

短片中，灞桥区田洪镇街道坑洼不平、路面破损严重，经常有车辆和行人摔倒。纺织城相关管理部门称“修路拿钱修不是拿嘴修”。除此之外，不少洗车行私开道沿的现象也很普遍。

除此之外，北辰路绿地香树小区附近道路两旁的路灯去年冬天起就没亮过。记者将此事反映给西安市路灯管理处，得到的答复是该区域属于大明宫街办管辖，和市政公用局没有关系。

答题：没有把工作当做家事来做

问政现场，相关负责人说：“没有把工作当做家事来做，如果自家院子是这样破破烂烂，别人把你家门口挖了你会怎么样？”

主持人提问私开道沿是否存在利益交换？该负责人称，私开道沿的问题前几年比现在还严重，他们每年有两次集中整治，但往往拆除后又被店铺私改了。但在检查中没有听到过利益交换的问题。

针对路灯管理的问题，相关负责人称，工作人员的回答是错误的，市政部门是中枢神经，负责督促各区县、各开发区、各单位落实相关制度。市政公用局对全市的照明灯都有管理权限。

网友：八佳巷年久失修路灯不亮

有网友在提问环节反映，环城西路八佳巷，因为年久失修一下雨就积水，而且附近的路灯也不亮，某酒店门口还将道沿改成了斜坡。对此，西郊市政养护管理公司相关负责人称，八佳巷属于断头路项目，西段已打通，东部打通后将重新铺设人行道，目前实施方案已经制定。

主持人提出是否可以立即找人整改，该负责人称可以先对人行道的松动地砖进行整改，并立即给下属单位打电话。

观察员候学华提问王建东局长，作为新任领导对内部员工打几分？王建东称，从电视短片呈现的情况来看，他觉得不及格。

第二单元问政：

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问题：人口密集区设置液化气站检查人员“视而不见”

短片中，雁塔区王家村从事餐饮行业的摊点几乎都用液化气，液化气罐多数又破又旧。根据相关法律法规，制作年限超过十五年的钢瓶属于报废钢瓶，不得继续使用。很多商户使用的液化气罐都超过了安全年限，不少液化气罐都是2002年和1999年的液化气罐。记者就此咨询了市政公用局，燃气管理处的负责人称换气站由各区负责审批、管理和监管，他们只是督促检查。会采取明察暗访相结合的形式，对液化气行业进行管理。

雁塔区东三爻村居民区里的液化气甲醇配送点设置在人口密集区，记者将这一情况反映到市政公用局，要求安排人过去查一查。检查人员到了现场却称这是习惯并未查处。而液化气老板则称，液化气行业就是一个灰色地带，有人管没人养。

答题：严肃处理检查人员 对出现问题表示歉意

问政现场观众发问，这种睁着眼睛说瞎话的检查有什么意义？相关负责人回答称，燃气安全一直是工作的重中之重，他们为此开展了很多活动，抓了很多次整改，但目前还有很多漏洞，这说明他们的工作抓得很不到位。已经下发了文件，要求各区展开布点，加强打击力度，目前已收缴了2000多个违法液化气罐，拘留了18人，下一步还将组织专人逐项整改，确保工作落实。

针对检查人员去现场检查却说是习惯的问题，该负责人称他们将查清、查实检查人员当时的情况，进行严肃处理。

雁塔区市政公用局负责人称，他们对所有城中村做过检查，但不规范的点在打游击，2016年一共取缔了46家。他们还要求每个街办推荐3个以上的正规兑换点，目前正在对20多个兑换点逐一进行检查，已经设置了6个正规的兑换点，接下来会进行完善。

第三单元问政：

满意20.47% 不满意79.53%

问题：小商店门头换字 要找四处长签字

短片中，商户给小商店的门头换个字，需要先在政务大厅递交资料，然后再去马路对面找四个处长签字，最终只缴纳了1.35元。施工不到一天，跑手续却跑了五天。记者采访还发现，市政政务大厅居然还出现了办事的托儿。

按照规定，立交桥下不允许从事经营活动。西安市快速干道西部桥下、北三环桥下、六村堡立交桥下、以及吕小寨立交桥下，堆放着石材、易燃木料等物品，有的放了5年没人管，有的存在长达10多年。记者前往相关部门投诉，却被推诿或直接挡在门外。电话反映得到的答复则是，桥下不允许商业出租，但违建由四改两拆办负责，库房气味则属于环保部门。

答题：将重新梳理内部流程

针对群众办事难问题，相关负责人称，内部流转的问题需要办事群众来跑腿，他们将重新梳理内部流程，涉及内部流程的问题内部解决，不要让百姓为一点手续再跑。同时细化审批类型的分类。

针对桥下空间被占问题，相关负责人称，他们从2015年管理办法发布以来做了一些工作，但还需要加大力度，违法的坚决拆除。

表态：全系统周末加班进行整改

节目最后，一个印着“拆除思想铁马，建设品质西安”字样的铁马作为礼物送给了市政公用局局长王建东。王建东表示，电视问政就像一面镜子，找出了市政系统存在的问题，也是一次体检，查出了他们的病根。党组研究决定，事不过夜，马上安排，全系统5000多名干部职工周末加班，全员投入整改。要一个一个问题查，一个一个问题改，通过查处事、处理人，向市委市政府和全市人民交出一份满意答卷。 华商报记者 赵瑞利

记者暗访吃闭门羹

门卫让去找媒体

专家：靠媒体解决问题，说明职能部门自我管理有问题

昨晚，问政时刻现场播放的采访片段里，曝光了路面被改、路灯不亮、相关部门不作为的问题，有市民代表问市政公用局局长王建东：“你们总说干活难、没钱，很少有解决问题的方法，我想问是不是困难要比方法多？”话音一落，现场立即掌声如雷。

王建东说：“确实有困难，但方法一定比困难多，大家之所以形成这样的印象，说明我们的工作力度不够大，工作作风存在问题。”

采访片段里涉及路面、路灯问题，主持人现场请坐在第一排的分管领导离开，连夜安排整改。当分管领导离开时，在座市民不约而同地发出惊呼声。

记者采访液化气罐的监管失责时，管理人员说“给夹两条烟”，然后问题就解决了；记者去职能部门暗访时吃了闭门羹，门卫一边拦着记者不让进，一边语重心长地说：“肯定有暗箱操作，找这儿没用，还是找媒体吧，找电视问政节目。”看到这些，现场市民一边鼓掌一边笑。

“大家为节目里敢问的人鼓掌，对节目大胆的监督感到惊喜！”坐在华商报记者后排的一位女市民说，她第一次来问政时刻现场，觉得现场火药味很浓，还是挺尖锐的，而且问题层层递进，一个问题比一个问题大，“希望多一些这样的监督节目，也期待问题能得到解决。”

现场的点评专家、西北政法大学政治与公共管理学院院长侯学华说：“如果一个市民把解决问题的希望寄托在媒体，说明职能部门自我管理有问题，职能部门需要自我反省、自我完善。”

侯学华说：“现场市民发出的笑声是讽刺、挖苦、无奈的笑，同时也有期待，希望西安市市政公用局不要让大家失望。” 华商报记者 任婷

>>上期电视问政

西安市文广新局整改问责54人次

截止5月28日，上期问政西安节目曝光的21个问题已基本得到整改，热线及网络平台收集的6个问题线索已作出适当处理。此次整改共问责54人次，涉及直接责任人38名，追究领导责任22名。其中：党纪处分5人，政务处分9人，组织处理9人，其他问责形式处理41人，3个党组织召开专题民主生活会和组织生活会，4个党组织作出书面检查。 华商报记者 赵瑞利 摄影 黄利健

责任编辑：桂强