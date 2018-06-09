马英九吴敦义并肩誓师：国民党正恢复 一定胜选

原标题：马英九吴敦义肩并肩：国民党气势正恢复 一定胜选
海外网6月9日电 8日上午，国民党台北市长参选人丁守中出席“台北市妇工总会后援会”成立誓师大会，台湾地区前领导人马英九与中国国民党主席吴敦义都现身会场，两人并肩同台为丁守中助选。马英九表示，国民党的气势正一步一步恢复，相信到选举那天，一定可以取得胜利。
“国民党全力团结才能胜选”
据台湾《中时电子报》消息，当日，丁守中表示，国民党要全力团结才能胜选，民进党执政不拼经济民生只顾政治斗争，民心思变，大家都不能接受。丁守中还称，“国民党要团结，2018胜选才有2020。”
马英九在致辞时说，看到这么多人来参加活动，让他对这次选举充满信心。他表示，选举只剩5个多月时间，相信这次一定能够精诚团结，同舟共济，获得胜利。马英九还称，看到丁守中神采奕奕，让他非常开心，可以看出国民党的气势正一步一步恢复，相信到选举那天，一定可以发挥力量取得胜选。吴敦义表示，“除了全力支持丁守中高票当选台北市长，也期盼台北市议员能全垒打拼过半”。
吴敦义邀请历任国民党主席助力选举
台湾“九合一”选举将于2018年底举行，面对这场“选战”，中国国民党主席吴敦义日前首度邀请连战、吴伯雄、马英九、朱立伦与洪秀柱等历任国民党主席餐叙，并商讨辅选工作。当日，除了洪秀柱因另有行程没有出席外，其余人士均到场。
吴敦义表示，“国民党条件艰苦，唯有同心协力，一心一德，只要得民心，终能在年底‘选战’取得胜选，这是大家共同的决心。”另据与会者转述，国民党前主席们均表示，接下来的辅选，将加入“中央助选团”，绝对会全力配合吴敦义。（海外网 朱箫）
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