原标题：台湾不满大学排名被标五星红旗 台当局急跳脚

[环球时报驻德国特约记者 杜海川]台湾“中央社”8日报道称，英国QS高等教育机构最新一期大学排名将部分台湾的大学“错置为中华人民共和国的五星红旗”，台当局当天提出“严正抗议”。8日晚，该网站做出“修正”，将国旗图示部分移除，改以“台湾”名称标示。

6月6日，英国高等教育调查公司QS发布最新一期《QS世界大学排名》。美国麻省理工学院（MIT）连续第7年位列全球第1，斯坦福大学、哈佛大学分列2、3位。清华大学首次跻身世界前20强，位列第17位。北京大学从第38升至第30。中国台湾地区共有17所大学进入排名，其中台湾大学名次最高，位列第72名，比去年进步了4个名次。值得注意的是，在QS官网上，所有来自台湾的大学在国旗图示部分，都从过去的“青天白日满地红旗”变成中国国旗五星红旗。

这一变化引发台湾舆论关注。台湾“中时电子报”报道称，直到7日，QS官网上台湾高校的图示都还是“青天白日满地红旗”，但8日所有图示都换成了五星红旗（如图）。而香港地区和澳门地区的大学，所显示的分别是香港特别行政区和澳门特别行政区区旗。

台湾“教育部”8日发布新闻稿称，已联络驻英国代表处以电话、信函并行方式，向QS高等教育机构提出抗议，要求立即改正。台湾“外交部”8日称，已责成英国该机构更正，并呼吁国际“勿纵容中国蛮横作为”。

《QS世界大学排名》是参与机构最多、影响范围最广的世界大学排名之一。第15期《QS世界大学排名》共评估了全球1011所大学。中国此次共有65所高校上榜，其中内地40所，香港7所，澳门1所，台湾17所。11所中国大学进入百强（内地6所、香港4所、台湾1所），数量仅次于美国（33所）和英国（18所）。（杜海川）

责任编辑：桂强