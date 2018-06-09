澳软化“反干涉法”基调表达外长访华意愿 唱哪出

原标题：澳软化“反外国干涉法”基调又表达外长访华意愿 唱的哪出？

[环球时报驻澳大利亚特派记者 刘天亮]“澳大利亚计划中的‘反外国干涉法’基调软化，但料将进一步损害澳中关系”——据路透社8日报道，澳联邦总检察长当天表示，修改后的“外国影响透明度计划”法案，不再要求与民间跨国公司有联系的高管及游说人员登记为外国代理人，只涵盖“与外国政府有直接联系的公司、组织和个人”。同日，澳外交部通过媒体呼吁中国准许澳外长毕晓普访问中国。不过，和7日一样，中国外交部发言人华春莹就此表示：“目前没有这方面的消息。”

2017年底，在澳媒体和政界煽动“中国影响力渗透说”最起劲时，澳总理特恩布尔以“中国干预”为由，要求进行针对性立法。因为这一背景，尽管该立法本身没有提到中国，但被普遍认为是针对中国。不过在澳国内，该法案的一些内容在政治上遭到反对，特别是引发新闻媒体和非政府组织的担忧，因此陷入停滞。

6月7日，澳大利亚议会情报与安全联合委员会发布了打击间谍和外国干涉的调查报告，称过去12个月，澳大利亚境内的敌对外国活动加速升级。在此背景下，总检察长波特8日要求议会加快通过修正后的两项反外国干涉法案。波特8日称，“草案的焦点收窄到只针对公司，特别是那些显示和表现出代表外国政府、或外国政治组织施加一定程度控制力的公司”。路透社称，该修正案已经得到该国反对党支持，可能很快提交议会并在7月底之前通过立法。

“你是否认为此项立法针对中国？此举是否影响中方接受澳外长访华？”在中国外交部8日的例行记者会上，有记者这样向发言人提问。华春莹表示，中方一贯坚持在相互尊重、互不干涉内政等原则基础上同其他国家发展关系，希望各国摒弃冷战和零和思维，平等相待，相互尊重，开展友好交流与合作。

澳大利亚近期在炒作“中国干预”、南海争议、涉台标注等问题上一直冲在前列，但另一方面，其领导人又频繁表达访问中国的意愿。“关系紧张中，澳大利亚呼吁中国批准其外长访华”，路透社8日引述澳外交部发言人贾诺利的话称，“我们正在与中方商量举行下次外交安全对话的日期”。报道称，2014年以来，中澳外交部长都会举行一系列年度会议，按惯例毕晓普将于今年到访中国。一名熟悉澳外交事务的人士称，澳上月向中方提出了毕晓普访华的提议，一般情况下，中方会在“几周内”给予答复。分析称，中国不太可能正式拒绝这一提议，但可能无限期拖延，使会议无法举行。“中方的回应将显示其是否准备恢复冷冻中的双边关系，如果毕晓普今年不能访华，将是大事，意味着目前的外交紧张继续升级。”

华春莹8日表示，关于澳大利亚高官或领导人访华问题，中方已多次表明立场。作为原则，中方愿本着平等和相互尊重的精神和原则同其他国家开展交往与合作。关于具体访问，目前没有这方面的消息。

英国《卫报》8日称，澳政府去年推出“外国影响透明度计划”法案的时间，正值该国一名“亲华议员”被迫辞职，这直接导致中澳关系陷入低谷。澳政府辩解称该法案不针对任何特定国家，并以“俄罗斯干涉美国大选”举例，但仍然遭到中方驳斥。7日，中国驻澳大利亚珀斯总领事雷克中在当地媒体发文，斥责澳方一些媒体编造新闻、持续进行涉华负面炒作，澳总检察长波特8日回应称，在澳大利亚的民主体系中，媒体有“报道自由”。

责任编辑：张玉