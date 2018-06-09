青岛进入“上合时间” 系组织扩容后首次峰会

原标题：青岛进入“上合时间” 组织扩容后首次峰会

[环球时报赴青岛特派记者 郭媛丹 环球时报驻印度特派记者 苑基荣 任重 柳玉鹏]“东方势力正在崛起”——将于今明两天在中国青岛举行的上海合作组织成员国元首理事会第十八次会议吸引了全世界的目光。人们注意到，上合“朋友圈”达到前所未有的规模：8名正式成员（中国、俄罗斯、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、印度、巴基斯坦），4名观察员（阿富汗、白俄罗斯、伊朗、蒙古国）和6个对话伙伴（亚美尼亚、阿塞拜疆、柬埔寨、尼泊尔、斯里兰卡、土耳其）。更令媒体感慨的，是印度和巴基斯坦同时首次以上合成员国身份参会，而中俄元首已实现5年之内的第25次会面。有评论指出，上合组织的国家群正好位于著名地缘政治学家麦金德称之为“世界岛”的中心地带——从伏尔加河一直到长江之间的广阔土地。正如《日本时报》7日刊发的评论标题所说：“是时候认真看待上合组织了”。

友谊勋章

“普京总统是我最好的知心朋友”，8日，中国国家主席习近平在人民大会堂金色大厅，向俄罗斯总统普京颁授首枚中华人民共和国“友谊勋章”。习近平说，借此机会，衷心祝愿伟大的中国和俄罗斯繁荣昌盛、人民幸福，祝两国人民友谊地久天长。

“俄罗斯24”电视台随即刊发题为“永远的友谊：普京成为中国最高国家奖的首位获得者”的报道。报道称，在授勋仪式上，普京感谢中国领导人授予他“友谊勋章”。他说：“我知道今天它是第一次颁发。我衷心感谢中国朋友给予的这种特别关照。这是对俄罗斯发展双边关系的努力的认可。”

路透社8日称，习近平颁授“友谊勋章”给普京，彰显中俄亲密关系。美国有线电视新闻网（CNN）8日称，普京对中国展开国事访问，这是他一年之内第三次访华，两国都在寻求促进彼此的特殊关系。美国佐治亚州立大学政治学副教授普尼科娃表示，俄中无疑在靠近，“两国需要这种关系，以表明世界上除了美国霸权之外还有别的选择……他们彼此之间的亲密不光是给国内民众看的，还有全球观众”。澳大利亚洛伊国际问题研究所高级研究员麦克格雷格则表示，俄中一直努力建设双边关系，“两国关系并非一夜之间就如此的……俄罗斯支持中国在南海的主张，中国也从未在克里米亚问题上批评过俄罗斯”。

“美国将俄中定位为头号战略对手，俄中则用进一步拓展经济、政治和军事合作予以回应。”美联社8日称，习近平与普京8日的会晤是过去5年来的第25次，仅去年就有5次，与此同时，俄中也在努力壮大上合组织这个地区集团的力量。

美国圣爱德华大学教授克劳斯7日对美媒说，接下来的十年，中俄关系只会进一步加强。她说，“中俄关系目前是如此密切，以至于美国很难在其间插入楔子”。

印巴来了

这是上海合作组织扩员后召开的首次峰会，也是中国今年第二场重大主场外交活动，是中国担任上合组织轮值主席国整一年后的收官之作。作为东道国，中方邀请了上合组织其他7个成员国、4个观察员国的领导人，除普京外还邀请哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦和伊朗等国元首对中国进行访问。

首次以成员国身份出席上合峰会的印度和巴基斯坦，对青岛峰会都非常重视。据“巴基斯坦观察”网8日称，巴基斯坦总统侯赛因赴华出席上合峰会前对媒体说，青岛是中国古代海上丝绸之路的起点，巴基斯坦则是“一带一路”的“坚定信徒”。他说，上合组织已经成为高效合作的典范，“当今世界一些大国内心越来越孤立，而互信、平等、共享发展和尊重多样性的上海精神为新型国家合作提供了模板。”

印度《先锋报》8日称，在青岛峰会期间，习近平与莫迪9日将举行双边会晤，届时他们将评估一个月前武汉非正式会晤所做决定的执行情况。印度外交部发言人库马尔8日表示，中国领导人欣赏莫迪总理上周在香格里拉对话会上的主旨演讲。当时莫迪表示，印度和中国以互信求合作，亚洲和世界的未来将更加光明。《印度时报》称，上合峰会前印度向中国传递出与中国一起反对单边主义及世界事务中以美国为中心的观点。印度驻华大使班浩然表示：“单边主义不是当今世界必要的。多边主义和学会彼此共处才是来自青岛的重要信息。相信中国将会举办非常成功的上合组织青岛峰会，我们对此非常期待。”

印度工商联合会主席沙阿8日在印度《金融直播》发表评论称，去年的扩员使上海合作组织成为一个强大的和战略性地区集团，占世界人口40%，几乎全球GDP的20%，全球面积的22%。印度期待借此机会增强与各成员国尤其中亚国家之间的互联互通。

一些印度媒体则谨慎看待印度在上合组织中的角色。《印度斯坦时报》7日称，印度热衷于参加上合组织的反恐和军事演习，但鉴于包括巴基斯坦在内所有成员国都必须分享情报，印度将保持谨慎态度。“中俄是这个地区的主导国家，为遥远的第三大国留下的空间很小”。文章称，印度在该组织内的角色主要取决于印度与中巴两国关系的演变。

“两种秩序”

与此同时，西方正用警惕的眼光审视着这个日渐强大的东方大国俱乐部。“德国之声”8日称，上合峰会召开的同时，G7峰会在加拿大举行。这是所谓“两种世界秩序”之争吗？欧洲对外关系委员会官员杜契泰尔认为，从政治象征意义上来说，这的确传递出一种与G7“分庭抗礼”的信号，特别是在中俄与西方在国际秩序规则上立场不同的背景下。

路透社称，伊朗总统鲁哈尼也将出席上合组织峰会，向中俄提供了重申对伊朗核协议承诺的机会。《日本时报》7日称，令西方更加警惕的是，上合组织成员都有一个共同的信念或愿景，使其具有更强大的亚洲（可能还有非洲和拉美）影响力，至少要能与西方秩序并行。而且，这不仅仅只是北京的目标，“我们将看到不仅仅是中国，而是整个世界的一半支持伊朗”。

不过，《日本时报》评论认为，上合组织为西方战略家们提供了很好的启示，比如大国之间需要建造的“不是围墙而是通道”，甚至中国与印度都在利用上合这个共同平台减少分歧和争吵。文章认为，上合组织的建立也为应对人类共同挑战和威胁提供了一个很好的平台和联络机制。

“是时候认真看待上合组织了”，《日本时报》称，西方自由主义者迄今对上海合作组织不屑一顾，认为它是一个薄弱松散的机构，缺乏强有力的中央协调和指导体系，类似“欧盟委员会”。但现在，“尽管相互间存在无尽的敌意”，印度和巴基斯坦都成为了它的成员。伊朗也被邀请成为正式成员，甚至连土耳其都对它表示了兴趣。“上海合作组织正在成为一个拥有几乎世界一半人口的巨大网络”。不仅如此，上海合作组织在促进地区安全、打击跨国犯罪等共同目标方面越来越有效果，各成员国的合作范围还拓展到了金融和贸易。

“上合时间”

8日，青岛已经进入“上合时间”。《环球时报》记者在上合组织峰会新闻中心看到，新闻中心的指示标都是用上合组织的官方语言中文和俄文标注。与昨天相比，8日前来报道的记者明显增多，而且外国友人面孔剧增。到昨晚8点的时候，新闻中心内还忙碌一片，很多电视媒体在新闻中心做连线直播，文字记者在忙着写稿。

放在新闻中心的介绍中国以及青岛发展的书籍也非常受欢迎。一名外国记者拿了一套沉甸甸的介绍齐鲁文化的书籍对记者说，“中国文化很有意思”。8日晚，乌兹别克斯坦、巴基斯坦、伊朗、俄罗斯等国领导人相继抵达青岛。新闻中心食堂的大屏幕上同步放映这些国家元首抵达的画面，饮食也中西兼顾，既有中餐的炒米饭、馒头、山东煎饼，也有面包、素菜浓汤等西式风味。

虽然这两天的青岛雾气很浓，但遮不住热烈气氛，街头飘着上合组织成员国的国旗和上合组织旗帜。一名青岛市民说，举办这种国际性活动可以提升青岛的知名度，给青岛带来更多利好。青岛灵山湾影视局副局长苑梅琳向《环球时报》记者介绍说，首届上合组织国家电影节将于13日在青岛拉开帷幕，“上合组织8个成员国和4个观察员国都反应很积极，共有近60部电影作品参评。”苑梅琳表示，这种文化传播可以让上合组织成员国的百姓增进了解，扩大沟通。

责任编辑：张玉