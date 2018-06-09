关于时装中国发出怎样的信号？日媒这样报道

原标题：日媒：中国对时装的关注在不断加深

日本《朝日新闻》6月8日文章，原题：时装与“一带一路”，中国现代时装的极大可能性 在从高档品牌产品外包生产地蜕变为直接消费国的过程中，中国对时装的关注和理解层面都在不断加深。最近，在巴黎和米兰等地的时装秀也会看到活跃的中国模特的身影。

那么关于时装，中国发出了怎样的信号？中国设计师是怎样的？中国民众现在穿着什么款式的国产服装？对于这些疑问，6日在东京虎之门中国文化中心举办的“丝绸之路——中国时装30年演变史展览会”带给我们令人期待的信息。伴随改革开放以来的经济发展，中国时装发展迅速，很多新兴款式应运而生。会场内共展出来自中国顶尖专家、中坚力量以及年轻新生力量等各年龄层设计师们的作品30余件。在所有展品中，做工极其精致的长裙非常惹人注目。从长长的裙摆、复杂的垂褶和丝带装饰都可以看出这是一件倾注心思的作品。从展品中我们可以感受到设计师想尽力用现代方式表现出中国独特文化传统的意识。

中国设计师的这种“固执”其实蕴藏了强大的力量，而这股力量能够变革现在面临瓶颈的以西欧为中心的现代时装。

主办方致辞中提到了“一带一路”，并表示丝绸之路沟通起来的东西方文化交流为世界文明发展带来了深远影响。如今“一带一路”覆盖了从东亚到印度，从西亚到东欧的广大地域。与此相比，西欧文化圈不过是亚欧大陆上的狭小区域而已。

日本在所谓西欧文化圈中起步较晚，虽然取得了不错的成绩，但还绝没成为主力军。从这种意义上来讲，我想我们在关注中国时装今后发展趋势的同时，必须认真思考日本该如何应对。（作者上间常正，王桂梅译）

责任编辑：张玉