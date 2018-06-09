原标题：美媒：在张家界玻璃桥上跳最高蹦极

美国有线电视新闻网6月8日文章，原题：世界最高玻璃桥要向公众开放世界最高蹦极平台 对于那些成功克服恐惧敢于在世界最高玻璃桥上行走的人来说，到了更上一层楼的时候了——从上面跳蹦极。

2018年8月，一座高260米的新蹦极平台将被安装在张家界大峡谷玻璃桥上。一旦对外开放，它将成为世界最高的蹦极平台。当前的纪录保持者是高233米的澳门塔蹦极平台。“使张家界大峡谷蹦极平台显得特别的是它能够为一些人提供欣赏张家界风景的绝佳视角。”张家界大峡谷旅游景区管理公司副总经理乔·陈说，“多亏了这座玻璃桥，桥上的游客只需低头向下看，就能看到有人在跳蹦极。与澳门塔蹦极不同，从桥上跳蹦极会让你有一种自由落体的感觉。”即便是胆小的游客也能通过各种蹦极主题活动体验玻璃栈道蹦极的惊险与刺激。

5月底，张家界大峡谷玻璃桥举办了一次蹦极挑战赛。来自世界各地的蹦极爱好者被邀请来进行首次试跳，其中的幸运儿包括在世界上20多个不同的蹦极点跳过200多次的英国人奥利·哈顿和亚洲的唯一女蹦极教练斯蒂芬妮·希尔斯。陈说，这个风景优美的公园在未来几年将进行其他重要升级改造，计划建造的一些景点包括一个新的滑道和世界上最长的秋千。

张家界大峡谷玻璃桥跨度430米，横跨在两座悬崖峭壁之上，下面是深300米的山谷。自对公众开放以来，这座玻璃桥已经接待了590万名游客。（作者麦琪·王，陈一译）

责任编辑：张玉