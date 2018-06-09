英媒:中国有400名十亿美元富豪 遗嘱决定财富去向

原标题：英媒：立遗嘱，决定中国人财富的去向

英国《经济学人》6月8日文章，原题：分割“溺爱”——写遗嘱在中国变得越来越普遍 几十年来，中国迅猛的经济增长已使其许多民众积累或多或少的财富。如今中国拥有近400名身家在十亿美元及以上的富豪，该数字仅次于美国。但随着人口逐渐老龄化，越来越多的中国公民正努力应对一个相关问题：当他们去世后，这些财富将何去何从？

中国并无写遗嘱的传统。但如今写遗嘱日益普及。去年，广州市公证部门受理2.4万份遗嘱，同比增长20%。在此期间，上海也出现类似增幅。中国司法部的数据显示，全国各地公证部门已经登记约140万份遗嘱，5倍于20年前。

在中国封建朝代，遗产被分配给子女后代，其中儿子获得的份额远高于女儿。如今，年轻人随心所欲的生活方式和急剧上升的离婚率正对这种传统家族观念造成强烈冲击，导致家庭关系变得越来越不稳定且更加错综复杂。许多中国人写遗嘱的主要初衷就是维持此类传统价值观。

中国公证协会2015年发布的一项研究显示，全国各地家庭在分配财产时仍一边倒地偏向儿子而非女儿。功能类似于中国全国（遗嘱）公证机构的中华遗嘱库表示，许多父母都利用遗嘱直截了当地表明其心愿：家产应该留在其家族内而不应该被传递给其子女的配偶。

在中国，遗嘱的实际数量可能远高于官方数据，因为许多人选择不进行公证。从法律上讲，遗嘱属于个人私密。但一些人担心管理部门能看到其遗嘱以计算出他们实际应该缴纳的个人所得税。他们还担心，一旦政府决定征收遗产税，这些遗嘱将成为征税凭证。从目前来看，中国官员似乎不太情愿这么做，他们更担心更多富人可能携带其财富和遗嘱逃之夭夭。（王会聪译）

责任编辑：张玉