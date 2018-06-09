原标题：首规委研究城市副中心控规，蔡奇详解“五翼”

来源：北京日报微信公众号“识政”

撰文 | 王皓 摄影 | 戴冰

昨天上午，首都规划建设委员会召开第36次全体会议，研究北京城市副中心控制性详细规划（上报稿）。市委书记、首规委主任蔡奇讲话，市委副书记、市长、首规委副主任陈吉宁，国家发改委副主任张勇出席会议。

编制北京城市副中心控制性详细规划是深入落实京津冀协同发展规划纲要、北京城市总体规划的重要举措。首规委各成员单位认真审议充分发言，一致原则同意城市副中心控规，并提出许多建设性意见。

蔡奇指出

编制修改好城市副中心控规，关键是要坚持以习近平总书记对北京重要讲话精神为根本遵循。规划建设北京城市副中心，是以习近平同志为核心的党中央作出的重大战略部署，是千年大计、国家大事。习总书记高度重视，亲自谋划、亲自部署、亲自推动，为规划建设城市副中心倾注了心血、寄予了厚望，为我们指明了方向，我们必须牢牢把握好这个根本遵循。城市副中心与河北雄安新区同为北京新的两翼，都是疏解北京非首都功能集中承载地。要着眼于把城市副中心打造成北京的重要一翼，按照北京城市总规明确的战略定位，把城市副中心建设成为国际一流的和谐宜居之都示范区、新型城镇化示范区、京津冀区域协同发展示范区，实现与雄安新区比翼齐飞。

蔡奇强调

要坚持“副中心质量”，打造高质量的一翼。向雄安新区看齐，把高质量发展贯穿到各个方面。要以和谐宜居为标准，进一步明确提高标准、参数。注重运用云计算、大数据、物联网、清洁能源、绿色建筑等技术，大力建设智慧城市、数字城市。加强政策集成和创新，提高管理标准，创新管理方式。聚焦行政办公、商务服务、文化旅游、科技创新主导功能，推动高端资源要素布局，构建高精尖经济结构，成为现代化经济体系的重要支点。

要构建大尺度生态空间，打造绿色的一翼。认真践行“绿水青山就是金山银山”理念，让蓝绿交织成为城市副中心底色。坚持大尺度绿化，让城市副中心在森林环抱之中。依托多河富水生态本底，营造自然宜人滨水环境，保障城市防洪防涝安全。持之以恒抓好大气污染治理，实现区域大气环境质量根本改善。

要以建设未来没有“城市病”的城区为目标，打造宜居的一翼。坚持以人民为中心的发展思想，着力建设宜居环境，一方面全面提升城市综合承载能力和运行效率，打造国际一流的立体复合的设施服务环；另一方面未雨绸缪防“城市病”于未然，大力发展公共交通特别是轨道交通，解决好职住平衡问题。坚持低密度建设，整体提升老城品质，增强群众获得感。

加强文化传承保护，打造人文的一翼。在建设中对丰富的历史文化遗产严加保护，深入挖掘和保护大运河文化底蕴，突出整体保护、全面保护、古今交融的理念，促进历史文化创造性转化和创新性发展，打造古今同辉的人文城市。

要辐射带动廊坊北三县发展，打造协同发展的一翼。坚持统一规划、统一政策、统一管控，通过政策引导、市场运作以及合作共建等方式，推动交通基础设施、公共服务乃至产业延伸布局，促进协同发展，同时强化交界地区规划建设管理，遏制贴边发展和无序蔓延。

中央有关部门和北京市领导韩文秀、赵龙、庄国泰、黄艳、李萌、魏山忠、潘功胜、陈尘肇、唐敏、陈健、张军、许宏才、李世宏、张放鸣、沈莹、陈建明、关强，阴和俊、杜飞进、崔述强、隋振江，市政府秘书长靳伟出席会议。

责任编辑：张玉