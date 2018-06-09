99岁香港著名作家刘以鬯去世 曾启发王家卫拍电影

原标题：香港著名作家刘以鬯去世，享年99岁

新京报快讯 （记者 罗东） 香港著名作家、媒体人刘以鬯，于6月8日下午2点25分在香港东华东院逝世，享年99岁。其妻罗佩云女士在香港发布讣告公布了这一消息。

刘以鬯，原名刘同绎，1918年12月7日生于上海，1936年发表第一篇短篇小说《流亡的安娜·芙洛斯基》，著有《酒徒》《对倒》《寺内》《打错了》《岛与半岛》《他有一把锋利的小刀》《模型·邮票·陶瓷》等作品。其中《酒徒》被誉为中国第一部意识流小说，与《对倒》一起曾启发王家卫拍出电影《花样年华》《2046》。

在《酒徒》这部小说中，刘以鬯讲述了一位从上海到香港的新文学作家，因坚持严肃文学创作而面临困境。该书中文简体版介绍小说“从里到外全面展示了主人公对社会、对人类、对人生，甚至是对自己的绝望，他虽不满一切，但无力抗争，只能以醉酒逃避和麻醉自己对真相的了解。”而生前，刘以鬯本人也毕生致力于严肃文学创作，在他看来一种好的文学需兼具试验性和实践性。王家卫同样生于上海，后到香港从事艺术创作，他在《花样年华》片尾字幕中曾向这位“上海情结”先驱致敬。

除了作家身份，刘以鬯也是一位报刊杂志编辑。1941年，他从上海圣约翰大学毕业后到重庆主编《国民公报》副刊，1945年回上海任《和平日报》总编辑，1948年离开上海南迁香港，先后任《香港时报》《星岛周报》《星岛日报》等报刊杂志编辑，期间也曾到新加坡和吉隆坡等地从事副刊编辑工作。1986年，他创办月刊《香港文学》并任总编辑至2000年。文学纪录片《他们在岛屿写作》系列之《刘以鬯：1918》以光影声像记录了刘以鬯的经历与创作。

责任编辑：张玉