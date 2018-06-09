原标题：环保“钦差“升级后 这些地方撞到枪口上

撰文 | 邢颖

随着7日上午中央第五环境保护督察组正式启动对广西壮族自治区的“回头看”工作，备受关注的第一批中央环保督察“回头看”已全部实现督察进驻。

据生态环境部介绍，这次“回头看”的总体思路是：坚持问题导向，敢于动真碰硬，标本兼治、依法依规，对第一轮中央环保督察反馈问题紧盯不放，一盯到底。同时，按照党中央、国务院关于打好污染防治攻坚战的决策部署，结合被督察省（区）具体情况，同步统筹安排环境保护专项督察，进一步拧紧螺丝，严肃问责，强化震慑。

从措辞就能看出，延续了中央环保督察的“动真格”特质，“回头看”只会更严。

那么，首先要关注的是由什么样的“环保铁军”来开展“回头看”？

省部级干部再当“钦差”

根据安排，第一批中央环境保护督察“回头看”共组建6个中央环境保护督察组，组长由朱之鑫、吴新雄、黄龙云、马中平、张宝顺、朱小丹等担任，副组长由生态环境部副部长黄润秋、翟青、赵英民、刘华等担任，采取“一托一”或者“一托二”的方式，分别负责对河北、河南，内蒙古、宁夏，黑龙江，江苏、江西，广东、广西，云南等省（自治区）开展“回头看”督察进驻工作。

△第一批中央环保督察“回头看”进驻情况

组长和副组长的配置延续了第一轮中央环保督察的规格，即督察组组长由现职或近期退出领导岗位的省部级干部担任，副组长由环保部现职副部级干部担任。

另值得一提的是，除了黄龙云以外，其余各组组长都是亲历过第一轮中央环保督察的老将。其中，朱小丹先后参与的身份还不一样。2016年11月，中央第四环保督察组入驻广东省时，时任广东省省长朱小丹是主持动员会的人，现在他则变成了向被督察省份提要求的督察组组长。

要说督察组组长的工作，当然不仅仅停留在提要求和部署工作的层面，有时候他们也会亲自上手干活。例如，去年8月中央第二环保督察组在浙江开展督察期间，组长吴新雄走进督察组信访室，用半个多小时的时间接听了几个群众举报电话，仔细查阅了举报电话的文字记录，并详细调阅了群众的信访来信。他用此举告诉参与中央环保督察的工作人员，信访接待工作是督察中非常重要的工作，要确保群众反映的环境问题得到快速准确的移交移办。

紧盯的问题有哪些？

环保督察“钦差”出马后，各地存在的环境问题逐一曝光在媒体和公众面前。

政知见（微信ID：bqzhengzhiju）注意到，本次“回头看”10省（区）存在着以下几方面共性问题，这些无疑是“回头看”中重点盯且一盯到底的问题。

首先是不少党政干部对于环保工作的认识不到位。督察组2016年底向内蒙古自治区反馈督察意见时指出，2013年以来，半数盟市党委常委会很少专题研究环境保护，有的甚至一年间没有研究环境保护问题。河北省则被督察组指出环境保护工作压力在向各级党委、政府和有关部门传导中层层衰减。督察组更准确地点出，根据督察谈话中各级领导干部的反映，2013年至2015年7月间，原省委主要领导对环境保护工作不是真重视，没有真抓。

由领导干部不重视环保直接导致的是各地环保为发展让步的情况时有发生。在广西壮族自治区，当地为建设钦州滨海新城，将茅尾海自治区级红树林自然保护区29%的面积调出保护范围，实际调减面积1413公顷。云南省的抚仙湖一级保护区内建有建筑面积庞大的酒店、公寓、别墅、高尔夫球场、景观水池、人工沙滩等，“边治理、边破坏”、“居民退、房产进”现象严重。

同时，自然保护区生态破坏严重也是各地存在感很高的问题。例如，督察组对宁夏省反馈的问题，2013年以来，宁夏自治区9个国家级自然保护区中，6个存在新建或续建开发活动点位149处。贺兰山国家级自然保护区86家采矿企业中，81家为露天开采，破坏地表植被，矿坑没有回填，未对渣堆等实施生态恢复。

此外，大气质量持续恶化、水质下降、重金属污染治理推进不力和群众反映强烈的个别问题也是这10省（市）存在的共性问题。

“回头看”威力初显

这些问题的披露让各级党政机关感受到了前所未有的环保压力。以督政为主旨的中央环保督察问责了大批领导干部，各地同时亦采取了紧锣密鼓的整改行动。究竟这些问责和整改是否起到了作用、达到了目的，相信接下来的“回头看”会告诉我们答案。

值得关注的是，刚刚开始的“回头看”已经暴露了一些令人震惊的问题。

据《法制日报》报道，在中央第五环保督察组6月5日进驻广东省开展“回头看”的当日，督察组就接到了70多个群众举报电话，其中既有反映整改不到位的，也有举报新问题的。

政知见（微信ID：bqzhengzhiju）注意到，和中央环保督察一样，“回头看”也有着边督察边整改这套流程。

6月6日，在中央第二环保督察组对宁夏省开展“回头看”的第六天，督察组就约见了银川市市长杨玉经和副市长徐庆。谈的问题包括群众集中举报的宁夏银川泰瑞制药、启元制药等企业污染环境的问题。

同日，银川市市长到市内多个地点现场督办中央环保督察组转办的噪声扰民、异味投诉、偷排废气、卫生环境整治等问题整改工作情况。

而距此4天前，宁夏自治区党委书记石泰峰、自治区主席咸辉分别就媒体报道“泰瑞制药涉嫌表面整改”作出了批示，要求对表面整改、虚假整改、敷衍整改等弄虚作假的行为严肃追责，绝不姑息。

没错，表面整改、虚假整改、敷衍整改，加上与之相关的形式主义和官僚主义问题，正是中央环保督察“回头看”的重点关注问题。

从宁夏的一系列快动作中可以感受到“回头看”速度和力度——它既是中央环保督察，也是中央环保督察的升级版。

责任编辑：张玉