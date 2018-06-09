原标题：报复？脱党十天拒见蔡英文 吕秀莲自曝遭民进党全面打压

[环球网综合报道]宣布要跟民进党说byebye的吕秀莲，婉拒民进党中央协调党主席蔡英文会面一事。今天是吕秀莲脱党的第10天，她不愿再多谈民进党，但她还是忍不住爆料称，自己现在正被“全面打压”。

怎么回事？

台媒6月9日报道称，吕秀莲表示，她为提倡“种花”改变市容，日前曾邀台北市里长赴桃园农业博览会参观，但受到民进党中央全面打压。

原本很多里长要去，后来却不对劲。很多里长退退缩缩都不去了，“有里长说有人跟他们警告，坐游览车去有贿选之虞”。

吕秀莲说，她若上任台北市长第一件事情就是要“种花”，因为台北市太丑，应全面种花，她虽主张防灾都更可加速房子的更新，但这要很多年的时间，因此全面种花很快就会改变，而她也自掏腰包在延平北路与民权东路口安全岛种花，做为示范区，也希望带动大家一起种花。

对于年底“选战”，如何评估民进党的“选情”？民进党县市长预估可拿下几席？

吕秀莲表示，谈民进党的“选情”现在太早，现在评估没有用，还有6个月，“选情”千变万化，要看会不会有什么变化，候选人有没有什么负面的事情，若有严重状况就会损失很大；另外就是要看国际情势，在投票情势可能会有一些变化，包括“AIT新馆要成立、美国军舰要通过台湾海峡”等，均需再观察。

吕秀莲还说，好几个候选人公开说要把松山机场废掉，但松山机场存废不是台北市长的权限，机场是“交通部、交通部民航局等”共同商量，“哪里是你台北市长可以单独决定”。她也忍不住批评，“空头支票，居然政党还提他（姚文智），现任市长（柯文哲）也讲，两个人是半斤八两”。

吕秀莲表示，“松山机场废掉以后，台北市死定了，跟国际接轨的门户就关了”，跟大陆的12条大城市航线也没了，金马澎湖离岛乡亲要来台北要绕到桃园增加个小时，台北市一定会萎缩。

责任编辑：张玉