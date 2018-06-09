安徽卫计委原巡视员杨武接受纪律审查和监察调查

原标题：安徽省卫生和计划生育委员会原巡视员杨武接受纪律审查和监察调查

据安徽省纪委监委消息：安徽省卫生和计划生育委员会原巡视员杨武涉嫌严重违纪违法，目前正在接受纪律审查和监察调查。

杨武简历

杨武，男，1956年11月出生，汉族，籍贯安徽青阳，1974年3月参加工作，1976年9月加入中国共产党，在职研究生学历，经济学硕士。

1974年3月至1978年2月，颍上县夏桥公社下放知青；1978年2月至1982年1月，安徽农学院畜牧系学习；1982年1月至1984年4月，安徽农学院畜牧系辅导员；1984年4月至1990年5月，团省委青农部办事员、副科长、科长；1990年5月至1993年1月，团省委青农部副部长；1993年1月至1994年1月，团省委青农部部长；1994年1月至1995年11月，省委政研室三处副处长（正处）；1995年11月至1996年3月，省委政研室三处处长；1996年3月至1997年10月，省委政研室主任助理、三处处长（1993年9月至1996年7月参加复旦大学经济学系政治经济学专业学习）；1997年10月至1997年12月，濉溪县委副书记、副县长、代县长；1997年12月至1999年1月，濉溪县委副书记、县长；1999年1月至1999年8月，濉溪县委书记、县长；1999年8月至2002年11月，濉溪县委书记；2002年11月至2003年4月，濉溪县委书记、县人大常委会主任；2003年4月至2004年2月，省计划生育委员会副主任、党组成员；2004年2月至2013年7月，省人口和计划生育委员会副主任、党组成员；2013年7月至2014年5月，省人口和计划生育委员会副主任、党组副书记；2014年5月至2016年1月，省卫生和计划生育委员会副主任、党组副书记；2016年1月至2016年11月，省卫生和计划生育委员会巡视员。2016年12月退休。（安徽省纪委监委）

责任编辑：张玉