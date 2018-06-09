重庆铜梁区社保局原局长落马 被部分医院“围猎”

原标题：被“围猎”的社保局长

近年来，重庆市社保系统深入开展作风建设，加强远程实时监督，畅通群众举报渠道，并对社保服务窗口单位开展作风督查。图为5月24日，该市铜梁区人力社保服务大厅内秩序井然。马冬晓 摄

“这家医院院长送我钱物，名义上是拜年过节礼金，实则是看中我手中的权力……”5月25日，在重庆市铜梁区廉政教育基地展播的警示教育片中，一名中年男子满脸悔意的镜头，深深触动在场的观众。

这人叫刘天庚，是铜梁区社会保险局原局长。因违反中央八项规定精神，利用职务之便收受他人钱财并为其谋取利益，被开除党籍、开除公职；因犯受贿罪被依法判刑，并处罚金30万元。

刘天庚的落马，与部分医院的“围猎”有关。铜梁区纪委有关负责人说，从被部分医院“围猎”，到利用负责医疗保险的职务便利处处关照这些医院，他的行为，使得套取医保资金“一路畅通”。

千里送“礼金”

2016年10月起，铜梁区纪委就陆续收到匿名举报，反映时任区社会保险局局长刘天庚利用职务便利，向管辖范围内的医院、诊所、药店索取财物。

“举报内容具体，问题线索可查性强！”

铜梁区纪委迅速组织核实，很快掌握了部分违纪事实。

2016年5月22日，刘天庚的儿子儿媳在上海举办婚礼回门宴。铜梁区某民营医院负责人吴某某闻声而至，从1000多公里以外的铜梁，直奔上海办宴的酒店。

“咦，你怎么来了？”吴某某的远道而来，让刘天庚倍感惊讶。

“刘局长，祝你儿子儿媳新婚快乐！”吴某某笑着将一个装有6万元的纸袋交给了刘天庚。

吴某某是个“有心人”。“千里送‘礼金’”，这份“情谊”不可谓不重。刘天庚笑着收下，把这个纸袋交给了现场登记礼单的人。

“有心人”并非吴某某一个。

铜梁区纪委调查人员介绍，一些医院抓住逢年过节、婚丧事宜等各个节点，精心维系与刘天庚的“朋友”关系。

为与刘天庚拉近关系，某医院在2013年至2016年，向他送去现金数万元，其中春节、中秋节先后共8次送去节日“礼金”。

对这些礼金礼品，刘天庚基本来者不拒。从收受水果到几万元现金，从日常酒桌吃喝到收受节日礼金，2013年至2017年，刘天庚先后收受多家医院所送现金15.3万元，以及高档酒、水果等礼品。

这些医院为什么频频给刘天庚送钱送物？

“送这么多钱给刘天庚，目的就是拉近关系，得到他的关照。”某民营医院负责人李某某说，这些都是有进有出的“买卖”，收了我们的钱，肯定要帮我们一些忙，不然也不会有后来的几次送礼。

铜梁区社会保险局是区人力资源和社会保障局的直属单位。案发前的多年间，随着行政区划的变动、机构改革的开展等，刘天庚的岗位和职务名称也在变化，从原医疗保险管理局局长到社会保险局局长。尽管职务有变，但他一直负责管理医疗保险等方面业务，手握医疗报销额度划分、医疗报销审核以及日常监管等大权。一些别有用心的医保定点医院“虎视眈眈”，盯上了刘天庚手中的权力，挖空心思拉拢他，想方设法讨好他。

“来而不往非礼也”。刘天庚秉承“礼尚往来”的信条，利用手中的权力，一次又一次为这些医院在提高医保报销额度、通过监管审批方面“通关”“铺路”。

被吞噬的“救命钱”

违规提高医保报销额度，简单的几个字，背后却是医保资金的大量流失。

“医保资金被一些医院视为‘摇钱树’。尤其是部分私立医疗机构，并不是以单纯办医为目的，而是以最大限度套取医保资金的方式，实现短平快盈利。”参与调查此案的铜梁区纪委工作人员郭雷举了个例子：一民营医院2015年的营业总额是604万元，其中医保报销金为321万元，占总营业额的53.1%，是医院收入的最主要来源。

医保报销金如此“重要”，引得一些医院通过虚报就诊人数、住院天数等方式大肆套取。

“我们医院一年核定的医保报销上限是720万元，如果我们医院报销的医保资金超过这个上限，将面临医保费用二次报销的情况。而二次报销能报销多少，刘天庚有决定权。”某民营医院负责人坦言，“医保报销这笔资金对我们民营医院的生存特别重要。刘天庚主管医保报销审核、支付，送钱给他，就是想他在工作中能关照我们医院。”

从能否确定为医保定点合作医疗机构，到获取多少医保报销额度，再到顺利通过定点医疗的日常监管……涉及医疗保险资金的核算、管理和监督检查各个环节的权力，都集中在刘天庚手中。利字当头，部分医院对刘天庚发动“围猎”攻势。

面对“围猎”，刘天庚不光在各种审批中“放水”，在日常监管中也“网开一面”。

2016年，铜梁区社会保险局医疗保险待遇审核科在监管中发现，某医保定点医院存在虚构医疗、虚增费用、降低入院指征、空床住院等违反医疗保险规定的行为，并违规报销医保资金13.28万元。

“按照相关规定，我们应对该医院进行处罚，处以违约金66.43万元。”该科时任科长兰兴华在接受调查时介绍，当时刘天庚授意工作人员在违规类型认定标准上放松尺度，大事化小，将一些顶额处罚的违规情形划入“低标准”的处罚情形序列，最终将处罚的违约金降到47.74万元。

在权力的“庇护”下，医保资金被部分医院肆无忌惮地过度透支，老百姓的“救命钱”哗哗流向他们的口袋。

让权力寻租找不到空间

苍蝇不叮无缝的蛋。

案发后，刘天庚在剖析自己违纪违法的根源时写道：“我疏于学习，党规党纪意识淡薄；心存侥幸，私欲无限膨胀；心无敬畏，思想道德败坏。”

正是廉洁自律防线的崩溃，让“围猎者”找到了突破口，使刘天庚一步步沦陷在钱山欲海中，且越陷越深，在权钱交易的道路上越走越远，最终锒铛入狱。

调查人员认为，这起案例中，也暴露出医保定点医疗机构审批、监管中的制度缺失、监管缺位等问题。

据铜梁区社保局一名工作人员介绍，对医保违规行为进行处理，缺少法律法规的刚性约束，相关规定在实际中强制执行力不强。他们曾遇到过个别医保定点私立医院拒绝签收违约处罚，最后不了了之的情况。

对违规违约的认定弹性空间较大，而且对自由裁量权行使过程的监督不到位，这给权力寻租留下了较大空间。

痛定思痛。

“要在加强干部廉政教育的同时，注重标本兼治、监督防范、建章立制，让权力寻租找不到空间。”铜梁区委常委、区纪委书记、区监委主任钟伟向区人力社保局主要负责人提出要求。

结合这起案件暴露出来的干部作风、监督管理方面的问题，铜梁区人力社保系统进行了认真整改。

据铜梁区纪委派驻人力社保局纪检组组长周光燕介绍，2017年以来，铜梁区人力社保局开展了岗位风险点大排查，并针对排查出的风险点制定防范措施270条。开展廉洁履职监督检查24次，经常对重点岗位负责人进行谈话提醒。他们还通过设立群众举报投诉箱、公开举报投诉电话，在服务大厅窗口设置评价器、群众建议簿，开展服务跟踪统计等方式，主动接受群众监督。

“局里致力于把权力关进制度的笼子，规范权力行使，对各科室负责人采取轮岗制，防止岗位固化带来的廉洁隐患。实施业务流程再造，全面梳理各项业务经办流程，进一步优化业务流程设置，强化经办过程中的监督制约机制，通过制度机制的健全防范业务经办过程中发生违纪行为。”周光燕介绍道。

党的十九大报告指出，实施健康中国战略，要全面建立医疗保障制度。让医保资金真正惠及广大群众，是贯彻落实十九大精神的具体体现，更是相关主管部门的应有之责。如何让“救命钱”用在该用的地方而不被套取，需要主管部门严格审批、加强监管。各级纪检监察机关也应发挥好监督的再监督作用，高擎反腐“利剑”，斩断索取医保金的“黑手”。

“围猎者利用公权侵蚀群众的利益，其危害不容小觑。从源头阻断潜在的权力寻租，让围猎者无可乘之机，必须不断规范权力运行。一方面，要从制度层面着手，针对权力运行中的廉政风险点，健全内控机制，加强权力运行的制约，把权力关进制度的笼子；另一方面，要加强对权力的监督，充分调动公众主动参与监督的积极性，加大公开力度，防止权力的滥用和恣意，真正让权力在阳光下运行。”西南政法大学教授、博士生导师周尚君建议。（转自《中国纪检监察报》 实习记者 王玲）

责任编辑：张玉