原标题：（服务）中国驻宋卡总领馆提醒暑期赴泰南旅游注意安全

新华社曼谷6月9日电中国驻泰国宋卡总领馆8日在其网站发布《暑期赴泰南旅游安全提醒》，提醒中国游客应注意下水安全、交通安全，谨慎参加浮潜和租驾车辆，并选择正规旅行团。

提醒说，暑期将至，赴普吉、攀牙、甲米、苏梅、丽贝等泰南地区旅游的中国游客数量将迅速增长。当前泰南进入雨季，游客应注意相关事项。

首先要注意海滩红旗警示，切勿冒险下水。游客出海前请多关注天气情况，如遇风大浪急等恶劣天气或海滩插有红色警示旗，或在空腹、饱餐、醉酒、极度疲劳等身体状态下切勿冒险出海或下水游泳。

总领馆提醒，浮潜运动极其危险，参加须谨慎。有游客未熟练掌握潜水面罩使用方法就下水，呛水缺氧导致脑死亡，甚至不会游泳仍独自浮潜导致溺亡。因此，参加浮潜项目，务必听从专业人士指导，确保能够正确使用面罩后再下水。此外，高龄或患有心脏病、高血压等游客禁止参加浮潜。

提醒说，泰国交通右舵左行，驾驶习惯与国内相反。泰南热门景点山多坡陡，路况复杂，乘坐旅游大巴或面包车务必系好安全带。无泰国驾照或国际驾照者，请勿租驾，否则发生事故时需负全责。切勿将护照等重要证件抵押给商家，防止影响后续行程。

总领馆建议游客选择正规旅行团组，签订正式旅游合同，并留意合同中有关人身、财产安全事故的理赔范围和要求；如系自由行，建议出行前购买合适的境外旅游意外保险，谨慎选择旅游项目。

总领馆强调，如遇紧急情况，可拨打泰国旅游警察、游客协助中心、总领馆等相关单位的电话求助。（完）

责任编辑：张玉