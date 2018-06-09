澳推反外国干涉法剑指中国 中方批澳媒捏造新闻

原标题：澳推反外国干涉法剑指中国 中方批澳媒“持续捏造”新闻

参考消息网6月9日报道 外媒称，中国驻珀斯总领事称，澳大利亚媒体“持续捏造”有关中国渗透活动的报道，他还指责议员们发表损害双边关系的“不负责任”言论。

《澳大利亚人报》网站6月8日报道称，雷克中7日在《西澳大利亚人报》发表一篇文章，他在文章中称，希望澳大利亚人民能够积极看待同中国的关系。

雷克中发表这些言论正值一篇两党议会报告发表之际，这篇报告为主要针对中国的新的反外国干涉法铺平了道路。他在文章中称，中国对澳大利亚商品的强劲需求是澳保持26年经济增长的重要原因之一。

他写道：“然而，自去年下半年以来，澳大利亚一些媒体持续捏造有关所谓的‘中国在澳大利亚的影响力和渗透’的新闻报道，一些澳政客也发表了不利于两国政治互信的不负责任言论，给双边关系带来损害。”

他说：“虽然两国在历史文化和社会制度上各有不同，但双方没有根本利害冲突。一个健康稳定的中澳关系，符合两国和两国人民的根本利益。”

另据澳大利亚《悉尼先驱晨报》网站6月8日报道，澳大利亚人会立即领会本国政治家就旨在防止外国干涉的新法律所不能挑明的话：它当然是关于中国的。

报道称，澳大利亚面临的风险主要来自中国机构或它们的代理人。在与一名中国捐款者的联系遭到曝光后，工党参议员萨姆·达斯蒂亚里从议会辞职。

澳大利亚安全情报局局长邓肯·刘易斯上月称，目前外国对澳大利亚的干涉“规模前所未有”。

政党联盟和工党就这点达成了一致。它们昨天发表了一份长达400多页的报告，阐述了制定更严格法律的必要性。

报道称，不过政府划定的界线已经非常严格，可能令包括外国商界人士和记者在内的一些群体受到更严格的监管，甚至被判入狱。

总检察长克里斯琴·波特就反间谍与外国干涉法案中的一些制裁作出了让步。他删除了为外国机构工作的人员和组织必须登记的内容。但有一点很明确，就是外国政府机构和国有企业仍必须登记。

报道称，这又是指向中国。在澳大利亚开展业务的中国国有企业比其他任何国家的都要多。

责任编辑：张玉