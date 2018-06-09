官员外逃外媒帮挖线索 当地群众当起“朝阳群众”

原标题：“狐狸”外逃，海外群众也不会放过他们

六月的盛夏艳阳高照，却有人再遭雷殛、暴雨淋身。

6月6日，中央反腐败协调小组国际追逃追赃工作办公室发布关于部分外逃人员有关线索的公告，向国内国际曝光了50名涉嫌职务犯罪和经济犯罪外逃人员的藏匿线索。对于这些在国外东躲西藏的“狐狸”来说，无疑又是当头一棒，本来就已经很狼狈的逃亡日子，恐怕要更加不好过了。

外逃腐败分子被“曝光”已经不是第一次了。自从2015年发布针对100名外逃人员“红色通缉令”，2017年4月中央追逃办第一次发布22名外逃人员藏匿线索以来，国际社会越来越关注中国的反腐行动。来看看海外媒体、群众、政府，对这些逃到他们国家的腐败分子都作出了什么反应？

海外媒体：好奇、关注，帮中国挖线索

“中国反腐部门刚曝光了22名中国逃亡海外的腐败分子行踪，其中5个就藏匿在我们不列颠哥伦比亚省。想知道住哪个城市哪条街？快看看，他是不是你的邻居。”去年，我国第一次对外公布外逃人员藏匿线索时，加拿大温哥华一家媒体作了这样的报道。

报道中这5个人，就是程慕阳、肖斌、李文革、王清伟和贺俭。温哥华媒体很快就得到了这五人的确切居住地址，还有记者按图索骥去探访5名嫌疑人在当地购置的房产。奇利瓦克市英文报纸《奇利瓦克前进报》以《中国通缉的要犯公然生活在奇利瓦克》为题长篇报道了王清伟的案子，《星岛日报》记者去王清伟在加拿大小城郊区经营的农场，采访了王的妻子。

除了王清伟，涉嫌贪污罪和单位行贿罪的“红通”嫌犯贺俭也不得安宁。《星岛日报》记者在获得贺俭家中座机电话号码后，给贺俭打电话，着实把他吓了一跳。目前，5人中的贺俭、李文革已经回国投案自首。

美国《侨报》则根据“红色通缉令”提供的信息，通过房地产交易记录查到并探访了涉嫌骗取贷款、合同诈骗罪的外逃人员徐雪伟住在南加州的藏匿地点，发现他的藏身之处经过仔细选择，十分隐秘。《侨报》还找到了涉嫌徇私舞弊罪的在逃人员王黎明的具体地址，发现王黎明在购买房产时通过修改姓名拼写方式来避人耳目。

新西兰国家电视台在相关街区采访当地居民，让他们辨识照片中的涉案人员。有新西兰民众表示，听说有潜逃人员在自己的街区生活，感觉“有点可怕”。

还有一些很有正义感的海外华文媒体，亲自加入“追逃”大军。美国《侨报》《世界日报》等华文媒体一直跟踪报道“红通”头号嫌犯杨秀珠一案，并采写《嫌犯杨秀珠通过亲属在纽约购买多处房产》等文章，在舆论上给“红通”嫌犯施压；加拿大和澳大利亚华文媒体记者千方百计找寻“红通”嫌犯的身影，让潜逃者浮出水面；泰国《星暹日报》曾特地把“百名红通”名单中可能潜逃至泰国的人员进行了专门统计，一共列出11名嫌疑人，并在报纸的微信版发出了协助举报呼吁：“在泰华人见到他们，立刻报警或告诉（中国）大使馆，不要放过他们！”

这些腐败分子自从逃到国外，隐姓埋名、极尽低调，却突然成为媒体的“猎物”，生活、工作全被打乱，可以说是焦头烂额了。有些人不得不离开居住地、销声匿迹，另觅藏身之窟。但是，在信息网络时代，在中国有逃必追、一追到底的强大决心下，真的还有属于他们的一片“世外桃源”吗？

当地群众、华人华侨：痛恨腐败分子，当起“朝阳群众”

腐败分子外逃后，多混迹于当地华侨华人社区，却成为社区的污点。许多人在海外华人圈遭到孤立，生存空间大大受到挤压。

随着相关报道的增多，越来越多的国外民众对这些外逃腐败分子感到反感，华侨华人则愤恨他们“丢人都丢到国外去了”，认为他们严重损害了华侨华人勤劳、善良、守法的良好形象。一名华人说，有一些温哥华当地民众一提起中国人，就与“贪官罪犯”挂钩，让他既愤怒又无奈。

许多人都表示希望马上将这些腐败分子遣返，也越来越主动助力追逃追赃工作，一些外逃人员的邻居、同事齐上阵，当起了“朝阳群众”——

程慕阳等5人的住所信息被曝光以后，有国外网友主动检举，把5人的材料发给了当地媒体。

陈兴铭是中国电力公司战略研究与规划部原主任，涉嫌挪用公款，名列“红通”名单第十八位。他在新西兰的藏匿线索被公布以后，有奥克兰居民提供信息称，陈兴铭近期住在奥克兰郊外的富人区。陈兴铭住宅附近的居民认出他的照片，并指认了他的房子。

追逃小组在柬埔寨追捕北京市外逃职务犯罪嫌疑人孙新时，进展不太顺利。就在此时，柬埔寨一家公司负责人称前两个月曾招聘过一名会计，姓名正是孙新的化名“王松”。追逃小组马上与公司华人主管取得联系，并请负责人到追逃小组驻地辨认嫌疑人照片。通过辨认照片，确认“王松”正是嫌疑人孙新，当晚，孙新在毫无心理准备的情况下被抓获。

很多海外华人华侨更是主动加入到追逃追赃的阵容中，他们有的为国内提供线索，有的积极参与劝返。浙江省发挥海外华侨多的优势，请华人华侨协助寻找外逃人员下落。山东省通过驻外企业、中资机构做工作，争取海外华人华侨社团和侨领的支持，挤压外逃人员境外生存空间，迫使他们回国投案。

自中央纪委网站2014年12月9日开通专栏接受海内外举报以来，海内外人士积极举报逃往国（境）外党员和国家工作人员相关线索。在孙新、郭廖武、赵汝恒等“百名红通人员”案件中，相关举报线索就发挥了重要作用。

外逃分子藏匿国：不想成为中国贪官的避风港

腐败分子偷走了国家和人民的钱财，是盗窃犯。他们通过伪造证件、非法出入境等违法手段逃出去，是彻彻底底的刑事犯罪，无论中国和逃往国家的法律，还是相关国际法都是不能容忍的。任何有良知、有道德底线的人，都不可能愿意接手这些烫手山芋，为腐败分子提供避罪天堂。

美国、加拿大、澳大利亚等西方发达国家，以及泰国、缅甸、柬埔寨、马来西亚等周边国家，是不少外逃贪官的首选地。百人红色通缉令发布后，一些被指可能逃往的国家纷纷表示，愿意配合中国的追逃追赃。听听他们怎么表态的——

“加拿大绝不是犯罪分子的天堂。”

“新西兰警察总署愿继续加强与中方的反腐败国际合作，共同打击跨国腐败犯罪。”

“美方愿同中方加强各领域合作，支持中方追逃追赃方面的努力。”

……

中国也在不断深化与追逃重点国的合作，比如，发挥中美执法合作联合联络小组反腐败工作组的主渠道作用，2018年与美国、加拿大、澳大利亚、新西兰等国推动建立涉案赃款查找、冻结、返还双边合作机制，等等。从双边合作到多边框架，中国国际合作的“朋友圈”越来越大，反腐败国际追逃追赃的“天网”越织越密。

这次中央再次公布外逃人员的藏匿线索，向所有人宣示国家监委成立后追逃追赃的脚步决不停歇。之后还会不断“祭出”各种举措、展开强大攻势，揭露这些腐败分子违纪违法、逃避惩罚的真实面目，让地球人都知道他们的劣迹，别妄想着换个国籍、换重身份就能洗白对中国人民犯下的罪过。要让他们成为过街老鼠，无论跑到哪里，都会被人戳脊梁骨、无法安生。

看到这，你是不是也跃跃欲试，想当一回“朝阳群众”呢？如果有外逃腐败分子的线索，就来反腐败国际追逃追赃举报平台！举报网址http://www.12388.gov.cn/ztzz/，或者从中央纪委国家监委网站主页（www.ccdi.gov.cn），进入反腐败国际追逃追赃专栏，点击“我要举报”，把你知道的信息告诉我们。

一起行动起来，用“人民的海洋”淹没这些外逃腐败分子。

欲知下周大事，且听下回分解。（子不歇）

责任编辑：张玉