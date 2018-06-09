原标题：北京新能源车申请者破28万 指标已排至2024年后
新京报快讯（记者 裴剑飞）今天上午，记者从北京小客车指标办获悉，本期个人新能源车申请者破28万，与今年的上一期相比新增申请者数量5万。按照目前的分配规则，今年的个人新能源小客车指标已全部用尽，有超过28万申请人处于轮候状态，新申请者至少还需要等待五年，也就是2024年后才能获得指标。
经审核，截至2018年6月8日24：00，小客车配置指标累计收到个人普通小客车配置指标申请和确认延期的共2842294个；有56378家企事业等单位申请普通小客车配置指标92477个。而个人新能源小客车配置指标申请和确认延期的共289377个；有7330家企事业等单位申请新能源小客车配置指标10626个。
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