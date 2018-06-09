日媒解读中日启动海空联络机制:规避冲突仍有课题

原标题：日媒解读中日启动海空联络机制 在规避冲突方面仍存在课题

参考消息网6月9日报道 外媒称，日中两国政府8日启动规避自卫队和中国军队偶发性冲突的“海空联络机制”。从舰艇和飞机在海上和空中利用无线直接通信开始，年内将开设防卫当局干部进行联络的热线，防卫当局间还将定期召开会议。

日本《读卖新闻》6月8日报道称，自卫队统合幕僚长河野克俊7日在记者会上表示，从回避不测冲突的角度看，启动“海空联络机制”非常有意义。

报道称，目前，海上自卫队与中国军队之间基于《海上意外相遇规则》直接通信。航空自卫队与中国空军之间没有相关规定，可以自愿实施通信。不过，日本自卫队通过无线联系在日本周边海域上空遭遇的中国军机，而对方不应答的情况时有发生。

报道称，联络机制在通信方面没有变更，正因为是日中首脑之间达成的协议事项，“中国军队想必会重视和遵守”（日本防卫省干部语）。有关中国军队的航行和飞行意图，自卫队通过通信进行确认将比以前顺利得多。

日中防卫当局间首次设立热线，将成为联络机制的主要内容。防卫干部不会事先决定通话内容，而是根据事态进行商量和作出决定。日中将每年轮流主办一次专门会议。会议将于年内首次召开。

报道称，2007年日中首脑会谈就建立联络机制达成协议，但由于两国围绕钓鱼岛问题发生对立，就钓鱼岛周边海域是否属于对象范围发生意见分歧，磋商陷入僵局。双方最终以不明确划定对象范围的形式达成妥协。

另据日本《每日新闻》6月8日报道，防止自卫队和中国军队偶发性冲突的“海空联络机制”8日开始启用。但防卫部门之间热线电话的详细情况还没有确定，如何确保其实际效果仍是课题。

自卫队内部5月29日发出通知，通报了跟中国的协议内容。

“海空联络机制”主要有3项内容：设立防卫部门之间的直接通信规则；设立防卫部门之间的热线；相互主办一年一度的会议。

在船只和飞机的直接通信方面，将根据《海上意外相遇规则》和国际民航条约，使用特定的波长、信号、缩略语。通过确认行动的意图，来防止紧张加剧。

日本方面将热线设立于统合幕僚监部的可能性很大，中国方面尚未决定设置在哪里。

日本《朝日新闻》6月8日报道称，日中8日开始启用“海空联络机制”。但关于紧要的一点即设置热线问题，双方的协调没有取得进展。

8日开始启用的只有现场的联络通信。据说，事先由防卫当局确认相互意图的热线，还没有确立开设时间。协议也没有就设立常设电话作出规定，进行通话的负责人也采取临时决定方式。

而且自达成协议2天后的5月11日以来，仅公开的情况就显示，中国军机已多次飞越冲绳本岛和宫古岛之间，航空自卫队战机不得不紧急起飞应对。

报道称，在钓鱼岛周边与中国军队产生一触即发事态之际，机制能否发生作用尚不可知。

报道称，在现场进行通信的仅限于自卫队与中国军队的舰机。中国海警船和海上保安厅的船只不在对象范围内。该机制具有强烈的政治性色彩，如何确保机制发挥实际效果将继续成为课题。

中国空军战机海上训练（资料照片）。新华社发（柴进 摄）

责任编辑：张玉