7省份9名省委常委履新：5人为跨省任职 8人为60后

原标题：近期7省份9名省委常委履新 5人为跨省任职
近期，山西、辽宁、吉林、上海、江西、河南和宁夏等7省份共9名省委常委履新。其中，辽宁和江西各有两名省委常委履新。
从年龄上来看，9人中8人为“60后”。最年轻的是出生于1969年5月的施小琳，今年49岁。从性别上来看，1名女性，她也是此次履新最年轻的省委常委，江西省委常委、宣传部部长施小琳。
施小琳曾长期在上海任职，历任闸北区团委书记、党组书记、区经委主任、党组书记、大宁路街道党工委书记、临汾路街道党工委书记、临汾社区（街道）党工委书记，南汇区副区长，虹口区副区长、区委副书记，上海市民政局局长、党组书记、市社团局党组书记，普陀区委书记等职。2017年5月，当选上海市委常委。她是目前全国最年轻的女性省委常委。此次赴江西任职也是她第一次跨省任职。
从此前任职来看，2人为中央“空降”干部，5人为跨省任职，2人为本省转任。
辽宁省委常委张福海和上海市委常委、统战部部长郑钢淼为中央“空降”干部。张福海此前担任中国外文局局长。郑钢淼此前担任中央社会主义学院党组副书记、副院长。
山西的林武、吉林的吴靖平、江西的施小琳、河南的黄强和宁夏的张韵声等5人为跨省任职。林武此前担任吉林省委常委、副省长等职。吴靖平此前担任上海市委常委、组织部部长。施小琳此前担任上海市委常委、统战部部长。黄强此前担任甘肃省委常委、常务副省长等职务。张韵声此前担任海南省委常委、统战部部长。
辽宁的易炼红和江西的赵力平两人为本省转任，他们此前均担任本省省委常委职务。易炼红此前担任辽宁省委常委、沈阳市委书记。赵力平此前江西省委常委、宣传部部长。记者 姚茜
来源：中国共产党新闻网
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