崔天凯会见美国常务副国务卿:推动朝核问题解决

原标题：中国驻美大使崔天凯会见美国常务副国务卿沙利文
来源：央视新闻客户端
当地时间6月7日，中国驻美国大使崔天凯会见美国常务副国务卿沙利文。双方就中美关系及共同关心的问题交换了意见。
崔大使表示，当前朝鲜半岛局势进一步趋缓，有关各方应共同努力，相向而行，推动朝核问题政治解决，中美应就此加强沟通协调。崔大使指出，当前中美关系处于重要时期，双方要加强沟通合作，增进互信，妥处分歧，防止误解误判误导。崔大使强调，双方都有责任有义务保护彼此外交领事人员的安全与合法权益。（央视记者 魏雪娇）
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