原标题：（经济）河南麦收基本结束 12天收割8192万亩创新纪录

新华社郑州6月9日电（记者李鹏）记者从河南省农机局获悉，截至8日，河南麦收基本结束，已收割小麦面积8192万亩，机收率达99%以上，麦收进度和机收率双双创新历史纪录。

据介绍，今年5月20日，河南省南部地区连续出现大范围降雨，致使小麦成熟时间推迟，而5月底，河南北中部地区又出现干热风天气，促使小麦提前成熟，天气因素导致今年河南麦收收割期较往年更为集中。

而近年来，河南农机装备数量不断增长，大型农机具装备的结构比例不断提高，在河南今年麦收集中期发挥了重要作用。据统计，今年河南麦收期间，全省收割机投入总量约为18.8万台，大喂入量收割机占比七成以上。此外，还有近3万台作业收割机陆续奔赴山东、河北等地出省作业。

农机装备投入增加也使得河南今年麦收进度和机收率双双创下历史纪录。自5月28日全面启动以来，河南今年麦收基本结束仅用时12天，是麦收期最短的一年。6月1日至4日的麦收高峰期，仅4天就收获了全省近一半面积的小麦，2日至4日更是连续3天日收割面积超千万亩，创历史纪录。

抢收也为抢种赢得了有利条件。河南省农业厅的统计显示，截至8日，河南夏播面积已达到7475万亩，超过预计面积的八成。其中，作为今年河南秋粮作物结构调整中优先扩大种植面积的花生，全省已累计播种2088万亩（含春播花生），占目标任务的95%。（完）

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