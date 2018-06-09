真督察假整改 环保督察揭和林格尔县两张封条秘密

原标题：真督察岂容假整改 中央环保督察人员揭开和林格尔县两张封条的秘密

一张封条字迹清晰章印鲜红，时间是“二○一八年六月二日”；另一张封条被撕开，仔细辨认可以看得出时间是“二○一七年元月六日”。这一新一旧两张封条都是由“和林格尔县环境保护局封”。那么，这里到底有什么秘密和玄机？

2018年6月6日，中央第二环境保护督察组“回头看”进驻内蒙古自治区，而第一张封条的日期就在“回头看”进驻的4天前。

2016年7月14日到8月14日，中央第一环境保护督察组对内蒙古自治区开展了第一轮环保督察工作，而第二张封条就在第一轮环保督察的不到半年后。

那么，这两张封条到底和中央环保督察有没有关系？到底内含什么秘密？

6月6日17时，中央第二环境保护督察组对内蒙古“回头看”举报电话开通。到6月7日12时，在不到一天的时间里，32件有效举报电话中有两件反映了同一家企业的问题：呼和浩特市和林格尔县西沟门移民新村木器加工厂喷漆味道浓重，噪声污染严重，而且没有任何环评手续。2016年环保督察组进驻内蒙古期间曾举报该木器加工厂，当时该厂已取缔，但两个月以后重新开工，并逐渐扩大生产规模。举报人多次向当地有关部门举报，一直未得到解决，上周该厂已暂时停产，规避检查。

根据资料对比，督察组人员发现，对于这一家企业非法生产的电话举报，在2016年开展的第一轮中央环保督察中已经受理，并属于2016年向社会公示已经办结的案件。

在呼和浩特市人民政府网站的政务公开一栏中，督察人员查阅到标题为《中央环境保护督察工作呼和浩特市协调工作领导小组专案组关于环境信访案件处理结果的公示（三）》的网页，其中清楚地显示对凯帝森木门加工厂的问责及处罚情况。“凯帝森木门加工厂企业无环评手续，无任何环保治理设施，产生的油漆味、粉尘、噪音环境污染严重”。处理结果是“对凯帝森木门加工厂实施行政处罚10万元，对企业予以取缔，责令拆除生产设备”。

那么，这家企业现在还在生产吗？是不是真的是举报人所反映的情况？为了避免打草惊蛇，两名督察人员决定天黑后到现场去摸查核实。

18点50分，从呼和浩特市区出发，驱车40多公里，一个小时后，督察人员到达和林格尔县西沟门乡移民新村。经多方打听当地老乡，终于寻找到一家木器厂。厂门外悬挂着“内蒙古凯帝森木业责任有限公司”的门牌。这时，时间已经过了20点。

看到有车过来，从门房里出来一个小伙子。

“厂子在生产吗？”督察人员问。

“已经停产快一周了。”小伙子回答。

“能让我们进去看一下吗？”督察人员试探地问。

“可以。”出乎大家意料，小伙子毫不迟疑地打开了铁栅栏门。

进到厂院里，督察人员发现，两间厂房粘贴了封条，封条新旧不一致。还有一间则大门虚掩。推门进入，里面没有工人，但却有着强烈的油漆味道。地上散落着木门、木柜，有的已经涂过油漆，有的还是原木色待上漆。

一名督察人员在车间内仔细查找，发现了一个锁住的喷漆房。另一位督察人员找到了一叠生产任务单。一张显示：5月26日下单，6月10日交货；另一张则是5月27日下单，6月3日交货。

看到有人进到厂子里，过来两个工人。督察人员巧妙地和他们拉起了家常：“现在开工了吗？没开工你们怎么还在这里？什么时候再开工？”一个工人回答道：“已经停了快一周了。老板说过一两个月就能再开了，我们在这里也是等着欠发的工资呢！”

这家木器加工厂在第一轮中央环保督察被举报后，迫于压力被当地县环保局查封。之后又开始继续生产。而从今天工人打开大门如此“痛快”、封条如此崭新都可以看出，企业已经做好了充足准备“迎接”督察组的到来。

中央环保督察组走了就恢复非法生产，“回头看”来了又马上“查封”，这正是应付整改、敷衍整改的典型做法。

中央第二环境保护督察组总协调人佟羽表示，“回头看”督察就是要重点盯住督察整改不力，甚至“表面整改”“假装整改”“敷衍整改”等生态环保领域形式主义、官僚主义问题。特别是重点督办人民群众身边生态环境问题立行立改情况，确保整改落到实处，让人民群众有实实在在的获得感。

责任编辑：张玉