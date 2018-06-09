美媒诬陷“中国黑客”入侵 窃取美614GB容量机密

原标题：美国对中国的污蔑又来了

据俄罗斯卫星网6月8日报道，美国华盛顿邮报宣称，“中国黑客”近期入侵了一家美国国防承包商的计算机网络，这家承包商拥有美国海军作战计划的高度敏感信息。

据报道，黑客事件发生在今年的1月和2月份，黑客最有可能的目标是有关在2020年之前在美国核潜艇上配备超音速反舰导弹的秘密计划，此外还有一项名为“海龙”的秘密项目也被泄露，这份文章的容量高达614GB。

美媒称，在美国海军的要求下，保留了若干导弹项目的细节没有公布，因为美军认为这可能会损害国家安全。虽然还不清楚“海龙”计划的具体信息，但是美国国防高级研究计划署（DARPA）最近刚完成了“海上猎手”的无人自主反潜船的研制工作，这与黑客盗取的计划名称差不多，但是否有关联还待确定。

对于美方炒作所谓中国黑客的问题，中国外交部此前曾明确表态，中方坚决反对并打击任何形式的网络攻击，不允许任何国家或个人在中国境内或利用中国基础设施从事网络攻击等非法活动。中美两国在维护网络安全方面拥有重要共同利益。中方愿与美方继续按照双方2015年达成的网络安全重要共识，利用好两国间现有的网络对话机制，加强网络安全领域的合作。同时，我们希望美方在相互尊重的基础上同中方相向而行，推进相关领域合作。

责任编辑：张玉