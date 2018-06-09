水果无法销大陆 民进党票仓1个凤梨仅换1颗茶叶蛋

原标题：惨！民进党票仓，1个凤梨仅能换1颗茶叶蛋
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台湾“中时电子报”报道称，水果价崩，台南的菠萝更惨！在台南关庙经营菠萝集货场的陈忠桀哀叹说，1支菠萝已跌至约10元 （新台币，下同）贱价，只能换到1颗茶叶蛋！但到现在仍没看到当局启动救急措施。
陈忠桀指出，台南菠萝出口约9成是销往大陆，但今年5月开始，出口开始出现卡卡的状况。去年这时，出口的金钻菠萝价格还有23元，现在几乎听不到贸易商收购出口了。菠萝价格崩盘大致有4个原因：1。缺乏外销。2。没有观光客。3。天气候炎热、雨水少，收成情形好。4。今年是苦了果农，包括卖凤梨酥的，生意也大跌。
陈忠桀坦言，一堆清晨由果农送来的菠萝，已不耐存放，准备以每台斤3元的价格卖给加工厂，这样还可以少赔一点。不过，去年加工菠萝，还有8元的成本行情，现在竟连1/4价格都不到。
据中评网报道，陈忠桀不满说，现在盛产的香蕉、红龙果、西瓜、芒果、荔枝和木瓜，价格都非常坏；菠萝更是崩盘，但到现在仍没看到当局启动军方或学校大量采购的救急措施。
来源：中国台湾网
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