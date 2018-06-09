白俄经济部长：期待早日成为上合正式成员国

原标题：白俄经济部长：上合青岛峰会让世界瞩目，期待早日成为上合正式成员国

[环球网赴青岛特派记者 郭鹏飞]“上合青岛峰会让世界瞩目，我对本次峰会高度期待”。6月8日，白俄罗斯经济部长济诺夫斯基在接受环球网记者采访时表示，青岛峰会对白俄罗斯来说是一个很好的展示平台，白俄罗斯目前是上合组织观察员国，期待不远的将来能够成为正式成员国。

6月8日，环球网记者获悉，白俄罗斯在青岛与中国多家企业签署经贸协议，涉及农业，汽车，医疗设备等领域。济诺夫斯基表示，，白俄罗斯和中国之间建立了全天候友谊，但是中白两国仍然需要加强合作，白俄罗斯非常支持“一带一路”倡议。

“‘一带一路’倡议非常重要，具有历史性意义。”济诺夫斯基阐述道，“我们知道，当今世界并不太平，国际政治与经济环境充满不确定因素，各国需要寻找更多伙伴来降低威胁，我相信通过‘一带一路’倡议，不同国家之间可以保持密切往来，增加互信，深化合作。”

济诺夫斯基补充道，在“一带一路”框架下，很多沿线国家可以建设并落实很多经贸项目，加强各国在人文领域的交流与合作。重要的是，“一带一路”倡议不但可以加强沿线国家与中国的单边往来，同时可以推动沿线国家的多边合作。

“中白工业园区是白俄罗斯非常重视的项目。”济诺夫斯基向记者透露，“就在今天，园区内再有一家中国企业入驻，这家企业从事大数据研究。”“截至目前，中白工业园区入驻企业已达36家，但这还远远不够，我们计划到2020年入住企业能够达到100家。”

济诺夫斯基表示，相信未来通过包括中白工业园区在内的项目合作，会有更多中白两国产品可以进入其他国家市场，中白工业园区将给两国带来更多实际利益。

在接受记者采访时，济诺夫斯基多次向记者露出白俄罗斯期待成为上合组织成员国的强烈意愿，“白俄罗斯目前是观察员国，期待能够早日成为正式成员国，参与上合组织的议题讨论，这对白俄罗斯来讲具有重要意义”。

责任编辑：张玉