正部级官员在云南督查环保工作 接到一个举报电话

原标题：正部级接到了一个举报电话

6月8日，中央第六环境保护督察组组长朱小丹在云南副省长王显刚的陪同下，检查中央第六环境保护督察组和云南配合督察“回头看”的各工作环节。

据《云南日报》报道，当天上午10时，朱小丹和负责举报受理的工作人员一起接听了群众的举报电话，“我是昆明市民，我要反映一个生态环境问题……”。按照工作程序，工作人员对群众举报的事项做了详细记录。

据了解，每一个举报电话都将如实录入中央环境保护督察信息化系统，提交督察组进行审核和转办，交由有关州市和部门进行调查处理后按时限要求反馈。

朱小丹随后说，举报受理工作是与群众密切沟通的重要渠道，接地气、责任重大，督察“回头看”既要督察反馈问题的整改落实情况，也要密切关注当下老百姓反映的突出环境问题，负责这项工作的同志要以高度的责任心认真接听举报电话，及时整理登记、转办交办，组织核查处理举报线索，做好信息公开，回应社会关切和群众期待。

他强调，督察组和云南省要共同努力，形成合力，推动环境保护督察向纵深发展，及时解决群众反映强烈的生态环境问题，确保督察工作取得实实在在的效果。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，此次是朱小丹卸任广东省省长后，首次担任环保督查组组长一职。

朱小丹于2011年开始担任开始任广东省代省长、省长，2016年12月底不再担任，广东省长由马兴瑞接替。2017年2月，他与黄奇帆、杨雄、刘昆同赴全国人大任职，担任全国人大财政经济委员会副主任委员。在今年的全国两会上，朱小丹由全国人大转任全国政协，担任十三届全国政协常委、港澳台侨委员会主任。

今年5月，经党中央、国务院批准，第一批中央环境保护督察“回头看”全面启动，采取“一托一”或者“一托二”的方式，分别负责对河北、河南，内蒙古、宁夏，黑龙江，江苏、江西，广东、广西，云南等省（自治区）开展“回头看”督察进驻工作。

其中，中央财经领导小组办公室原主任、国家发改委原副主任朱之鑫任第一组组长，督查河北、河南；全国政协经济委员会副主任、国家发改委原副主任吴新雄任第二组组长，督查内蒙古、宁夏；全国人大华侨委员会副主任委员、广东省人大常委会原主任黄龙云担任第三组组长，督查黑龙江；全国政协农业和农村委员会副主任、陕西省政协原主席马中平任第四组组长，督查江苏、江西；全国政协人口资源环境委员会副主任、安徽省委原书记张宝顺任第五组组长，督查广东、广西；朱小丹任第六组组长，督查云南。

目前，六个督查组已全部进驻督查省份，并召开了“回头看”工作动员会。

6月5日，在云南省“回头看”工作动员会上，朱小丹指出，习近平总书记高度重视中央环境保护督察工作，亲自倡导并推动这一重大改革举措，在中央环境保护督察每个关键环节、每个关键时刻都作出重要批示指示，审阅每一份督察报告，要求坚决打好污染防治攻坚战，以解决突出生态环境问题、改善生态环境质量、推动经济高质量发展为重点，夯实生态文明建设和生态环境保护政治责任，推动环境保护督察向纵深发展。

他强调，这次“回头看”主要督察云南省委、省政府部署推动中央环境保护督察整改工作情况，省级有关部门整改责任落实和工作推进情况，地市级党委和政府整改工作具体实施情况。重点盯住督察整改不力，甚至“表面整改”“假装整改”“敷衍整改”等生态环保领域形式主义、官僚主义问题；重点检查列入督察整改方案的重大生态环境问题及其查处、整治情况；重点督办人民群众身边生态环境问题立行立改情况；重点督察地方落实生态环境保护党政同责、一岗双责、严肃责任追究情况。云南省各级党委和政府要牢固树立“四个意识”，积极配合督察组工作，确保环境保护督察各项工作能够顺利完成。

随即，云南省委书记陈豪作了表态。他表示，全省各级各部门要强化责任担当，自觉接受检验，从政治和全局的高度出发，全力支持配合好中央环境保护督察组开展工作。要严守政治纪律和政治规矩，实事求是地汇报工作和反映情况。要边督边改、立行立改，推动群众反映强烈的生态环境问题得到及时解决，确保督察工作取得实实在在效果。

当天，云南省委办公厅、省政府办公厅还联合印发《关于禁止环境保护“一刀切”的通知》，坚决防止中央环境保护督察“回头看”期间出现“一律停工停业停产”的做法，确保人民群众生产生活正常稳定及“回头看”工作有序推进。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，在督查组进驻云南以来，督查动作不断。

6月6日，中央环保督察组向云南省移交中央环保督察“回头看”受理的第一批举报问题材料。督察组副组长、生态环境部副部长黄润秋说，从5日16时30分开通“回头看”举报电话、信箱以来，督察组共受理相关举报问题材料29件。针对相关问题，他要求要坚持问题不查清不放过，责任不明确不放过，追责不到位不放过，群众不满意不放过，做到立行立改、边督边改，及时回应群众期待。

云南副省长王显刚表示，云南省一定按照中央的要求和规定，及时办理、认真整改、全面落实，切实解决好群众普遍关注的突出环境问题。

当天，云南省委书记陈豪对全力做好中央环保督察迎检工作再提要求。他指出，全省各级各部门务必提高政治站位，把做好迎接中央环境保护督察“回头看”各项工作作为增强“四个意识”、坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导的具体行动，作为争当生态文明建设排头兵的有力举措，强化责任担当，自觉接受检验，边督边改，全力支持配合好中央第六环境保护督察组开展工作。

同日，云南省环境保护厅召开新闻发布会，对全省发现的涉及房地产、工业企业、旅游开发、畜牧养殖等方面的79个建设项目环境影响评价“未批先建”环境问题进行公开曝光，接受社会监督。

6月7日，朱小丹一行在云南省委常委、昆明市委书记程连元，副省长王显刚陪同下，督察调研滇池治理工作。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，为配合环保督察“回头看”，5月30日，云南省纪委还印发《关于全力配合中央环保督察“回头看”工作进一步强化监督执纪问责和调查处置工作方案》。

云南省纪委专门成立了由云南省委常委、省纪委书记、省监委主任陆俊华担任组长的问题调查处置和责任追究工作领导小组，下设办公室和责任追究工作组，负责加强环保督察“回头看”期间和边督边改中，监督执纪问责和调查处置工作的组织领导和统筹协调。

领导小组将依法依纪依规查处督察组移交的案件，按照程序对“回头看”期间及边督边改中工作责任落实不到位、问题整改不力、推诿扯皮、包庇袒护、妨碍调查和阻碍整改，以及不作为乱作为、抓环保工作不力的严肃追究有关人员责任，同时对查办移交案件不力的单位和个人严肃问责。

根据《工作方案》，各级纪检监察机关对中央环保督察组交办的问题线索，要实行立项专办，专门登记建档，优先办理，及时作出结论，严肃进行处理，专办件需于1个工作日内启动调查，2个工作日内完成调查报告、提出处置意见，3个工作日内作出问责决定。

责任编辑：张玉