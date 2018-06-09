环境部谈中央环保督察回头看:重拳打击假整改行为

原标题：环境部谈中央环保督察回头看：重拳打击假整改敷衍整改行为

从5月30日开始到6月7日，全国生态环境保护大会召开不到一个月的时间里，第一批中央环保督察“回头看”就全部进驻到位。

如果将第一轮“全覆盖”督察称之为对地方党委、政府生态环境保护工作的全面体检，此次“回头看”则是“看病抓药”后的一次“复查”。

那么，“回头看”与第一轮督察有何不同？怎么看？看什么？

抓重点，以钉钉子精神抓落实

回头看，怎么看？问题怎么抓？用生态环境部有关负责人的话来说，就是要“聚焦重点，要有舍得”。

在督察组出发之前的培训课上，生态环境部有关负责人提出工作要求：“这次‘回头看’，绝不是面面俱到，再去全面督察一遍；而是有的放矢，紧盯中央批准的督察报告及整改方案的落实情况，抓住重点问题和关键任务，盯到位、盯到底，要以钉钉子的精神一项一项抓落实，不彻底解决问题决不松手，以看得见的成效兑现承诺、取信于民，确保中央决策部署落地生根。”

在总结第一轮中央环保督察经验时，国家环境保护督察办公室相关负责人也认为，第一轮中央环保督察成功的关键环节之一，就是始终坚持问题导向，努力做到见人、见事、见责任。

“‘回头看’主要还是问题导向”，中央第四环境保护督察组（江苏）工作人员列举出三个方面目标：一是整改的目标是否实现；二是整改的任务是否完成；三是环保工作机制是否建立。

“这次督察实际上是中央环保督察‘回头看’加专项督察，两件事一起开展，既紧密联系，又各有侧重。”中央第三环境保护督察组（黑龙江）工作人员表示，中央巡视“回头看”就是看巡视发现的问题有没有整改，当时的承诺有没有落实。督察“回头看”也应该这么做，时间有限，不求解决所有问题，必须抓住重点，务必落地见效。

“第一轮督察类似于‘大海捞针’，而这次主要是聚焦在整改方面。”中央第二环境保护督察组（宁夏）工作人员表示，“回头看”工作原则上将不再扩大范围、再找新问题，而是重点盯宁夏自治区党委和政府问题整改工作的进展情况。

“目的绝不仅于此。”中央第四环境保护督察组（江苏组）工作人员表示，督察“回头看”最终是要通过对整改方案有限的个案督察，推动生态环境保护体制机制的建立完善，实现辖区生态环保工作的目标科学、任务清晰、机制顺畅，最终实现中央要求的协调发展。

抓典型，重拳打击假整改敷衍整改行为

“要重点盯住督察整改不力，甚至‘表面整改’‘假装整改’‘敷衍整改’等生态环保领域形式主义、官僚主义问题，重拳打击‘一刀切’懒政、惰政行为和督察整改中的消极应付和疏于担当，以及乱监管、软监管、瞎治理等问题，扎扎实实推动中央决策部署的贯彻落实。”在中央环保督察“回头看”进驻培训会上，国家环境保护督察办公室相关负责人对督察工作提出要求。

实际上，针对中央环保督察反馈意见整改方案落实情况，此前生态环境部已经开展了多次专项督察，除整改不力外，多个地方政府还因“表面整改、敷衍应付”等被通报、约谈。

6月1日召开动员会仅仅几个小时之后，群众的举报电话就为中央第二环境保护督察组（宁夏）的工作提供了线索：23个举报电话，其中13个是反映泰瑞制药恶臭污染问题。

接到举报后，国家环保督察办公室有关负责人等立即到泰瑞制药进行现场检查，发现泰瑞制药涉嫌表面整改。

盯住督察整改不力的同时，“回头看”将重点关注生态环保领域形式主义、官僚主义等问题。“这严重影响环境治理效果，损害党和政府形象，人民群众反映强烈，亟待引起重视。”国家环境保护督察办公室相关负责人表示，究其原因，主要是思想认识仍然不够和不作为、不担当问题多见。

对此，各地党委政府也纷纷做出部署。江西省委书记、省长刘奇要求：“把主动配合督察作为检验‘四个意识’强不强的重要标尺，以对组织负责、对群众负责、对历史负责的态度，客观真实地说明情况，提供全面真实的整改资料，实事求是地反映问题，绝不能采取‘一律关停’‘先停再说’等方式敷衍应付、消极逃避督察，全力以赴做好督察‘回头看’协调保障工作。”

内蒙古自治区党委书记李纪恒则认为：“这次中央环保督察组到我区开展‘回头看’，既对上次督察反馈意见整改情况进行‘评卷打分’，也对全区生态环境保护情况再次把脉回诊，不仅是一次全面的‘工作体检’，更是一次集中的‘政治体检’。”

江苏省委书记娄勤俭在动员会上明确提出，各地要对“回头看”高度重视，对照要求全面查漏补缺，扎扎实实推进整改。

抓专项，配合打好污染防治攻坚战

督察“回头看”同时，还将针对污染防治攻坚战过程中的突出问题开展专项督察。具体包括党中央、国务院关于打好污染防治攻坚战明确的七大标志性战役和有关专项行动。针对不同省份的“个性”问题，督察组将采取统一实施督察、统一报告反馈、分开移交移送的方式，统筹安排专项督察。

“回头看”要紧盯重点问题，而每个省的专项督察则各有侧重。

“此次针对江苏省开展专项督察是大气污染防治。因为江苏省的大气污染防治形势比较严峻，空气质量改善压力大。”督察组工作人员说，“比如2017年，江苏省优良天数比例与目标要求还有差距，部分城市空气质量不容乐观，臭氧问题日趋凸显。产业结构偏重、能源结构及煤炭消费总量制约大，涉气重点行业整治还存在不少问题。”

同样在大气环境方面面临严峻形势的，还有河北与河南两省。交通运输结构、产业结构、能源结构等突出问题，将是专项督察的重点。

广西和广东两省，也面临着另一个突出的环境问题，那就是固体废物非法转移和处置等。基于此，督察组将在这两省安排固体废物及危险废物环境问题专项督察。

“中央环保督察指出，鄱阳湖流域存在水污染防治不到位、水质持续下降问题。江西省整改方案要求，鄱阳湖湖区水质稳步改善。对此，我们这次督察‘回头看’安排了对江西鄱阳湖保护的专项督察。”中央第四环境保护督察组（江西）工作人员表示。

高原湖泊保护是云南生态环境保护的特色和难点，此次既作为“回头看”的重点问题，又将作为专项督察的内容。

云南省的督察整改方案明确提出，要深化九大高原湖泊污染防治，开展九湖流域违规建设项目整改专项行动，加快项目实施，持续改善九湖水质。“但目前九大高原湖泊的水污染防治形势依然严峻，与国家的要求和群众的期盼相比还有一定差距。”督察组工作人员表示。

“内蒙古专项督察的内容是草原生态保护。”中央第二环境保护督察组（内蒙古）工作人员说，经前期摸底发现，自治区有关部门虽然针对反馈意见提出的问题组织了调查摸底等工作，但整改过程仍然存在不少问题。

虽然提前做了大量准备工作，但专项督察依然充满挑战。

“农业农村领域污染治理工作涉及面广，基础也相对薄弱，对于我们来说充满了挑战。”负责黑龙江组的督察组成员表示，进驻开始，要做的就是吃透农业农村污染治理方面的法规、政策和标准，在前期准备的基础上，继续收集线索，聚焦突出问题，并做好调查取证、压实责任、固化证据等工作，最终形成专项督察报告。

“专项督察将进一步在督察深度上下功夫，不仅要查清问题，更重要的是查清责任，做到问题清楚、指向明确，责任落地，有利于从根本上解决问题。”生态环境部有关负责人要求。

也就是说，作为“回头看”工作的一次重大创新，专项督察工作虽各有侧重，但指向依然明确：那就是要见人、见事、见责任。

来源：生态环境部

责任编辑：张申