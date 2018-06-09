澳外长想访华又被外交部泼冷水：目前没有消息

原标题：澳外长毕晓普想访华 又被外交部泼冷水：目前没有消息

[文/观察者网 张晨静]近年来因澳大利亚疯狂渲染“中国威胁论”，将两国关系推至了30年来的“冰点”，也致使两国在多领域合作受到影响。

为了缓解中澳关系，澳外长毕晓普近期多次释放访华积极信号。据路透社报道，澳大利亚一名发言人于当地时间8日表示，澳方已请求中方批准毕晓普的对华访问，“我们正与中国讨论下届外交与战略对话的日期”。然而也是在同一天，澳方又表示将采取软化“反外国干涉法案”基调的方式，来确保该法案能够尽快被通过。

当天稍晚，我外交部发言人华春莹再次对“毕晓普访华”的消息作出回应，称中方愿本着平等和相互尊重的精神和原则同其他国家开展交往与合作，但“目前并没有这方面消息”。

路透社报道截图

路透社报道称，澳方的这一请求凸显出两个贸易伙伴间的紧张关系。已有2年多未访华的毕晓普，希望能在2018年访问中国，参加两国自2014年以来就举办的外交与战略对话。

一位熟悉澳外交圈的消息人士表示，澳大利亚在5月下旬就提出了该建议，中方通常会在“几周内”作出回应。

分析人士表示，中国不太可能官方拒绝澳方的提议，但可能会无限期搁置，导致会晤无法成行。

悉尼科技大学中澳经济问题专家劳伦森（James Laurenceson）分析称，“若毕晓普今年没有实现访华，则将是一件大事，标志着两国当前外交紧张局势升级”。

毕晓普（图自：外媒）

“要改善中澳关系，澳需要先解决认识问题”，上个月，我外交部长王毅在出席二十国集团外长会期间与毕晓普会面时就曾指出，澳方要摆脱传统思维，摘下有色眼镜，多从积极角度看待中国的发展，多为两国合作提供推动力。

当时，毕晓普就在会面后宣布，将会访华。

然而在这之后，澳大利亚两大政党却就反间谍和外国干涉法提案达成了共识。且据路透社最新报道，该提案可能很快提交议会，并在7月底前通过。

尽管该提案本身没有提到中国，但它却普遍被认为是针对中国。其诞生背景是在2017年底，澳大利亚掀起了一波“反华闹剧”，之后特恩布尔政府宣布要拟定新的反间谍和外国干涉法案，声称要打击中方政府在澳的影响力。

报道还称，当地时间8日，澳大利亚决定软化“反外国干涉法案”的基调，以确保能议会能支持相关立法。而这有可能会进一步加剧中澳的紧张关系。

澳中右翼政府人士迫切希望通过该法案，声称当中的“外国影响力透明度计划”将不再要求与民间跨国公司有联系的高管，及游说人员登记为外国代理人。

“我们已经将草案的重点缩小到公司”，澳总检察长波特（Christian Porter）解释说，“特别是那些表现出与外国政府或外国政治组织有一定程度控制权的公司”。

在昨日的外交部记者会上，被问及“是否认为此项立法针对中国”时，发言人华春莹反问说，“有关立法有明确说针对中国吗？”她表示，中方一贯坚持在相互尊重、互不干涉内政等原则基础上同其他国家发展关系，希望各国摒弃冷战和零和思维，平等相待，相互尊重，开展友好交流与合作。

而有关澳外长暗示要访华一事时，华春莹已分别在6日、7日、8日的记者会上回应称，“关于具体访期，目前我没有这方面的消息”。作为原则，中方愿本着平等和相互尊重的精神和原则同其他国家开展交往与合作。

责任编辑：张申