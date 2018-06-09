环球时报社评:上合组织蓬勃发展让唱衰者大跌眼镜

原标题：社评：上合组织蓬勃发展让唱衰者大跌眼镜

上海合作组织成员国元首理事会第十八次会议今明两天在中国青岛举行，这次峰会是该组织成立以来参加国最多的一次，印度、巴基斯坦作为正式成员第一次与会，加上观察员国和对话伙伴国，共有18个国家与会。上合组织展现出蓬勃发展的气象。

中国国家主席习近平主持本次峰会，峰会举办地山东省是中国儒学的发祥地，如果从文明的角度进行大思考，“上海精神”中“互信、互利、平等、协商，尊重多样文明，谋求共同发展”的这些主张与中国儒学的基本精髓存在着隐约的呼应性。

上合组织18岁了，今年的峰会像是它的“成人礼”。在它成立之初，一些西方舆论抱以警惕和嘲笑。警惕的是，上合可能要与西方“分庭抗礼”；嘲笑的是，上合像个“乌合之众”，既没有一个绝对的主导者，各国的价值观又不一致。总之它们把上合组织看成没什么前途的搅局者。

然而西方的固有思维很难理解上合组织。西方的两大核心组织一是北约，二是七国集团。北约在冷战时期是美国主导的军事政治集团，它的目标很明确，就是抵制苏东集团，当时与北约针锋相对的是苏联主导的华沙条约组织，北约与华约的对抗成为当年国际地缘政治斗争的主线。

七国集团则明确是“富国俱乐部”，也是由美国主导，旨在巩固对西方世界有利的国际经济秩序。

无论北约还是七国集团，它们都有很强的封闭性和排他性，都有明确或者隐性的对立面。它们的利益体系不是开放的，正因如此，七国集团一度纳入俄罗斯，扩大为八国集团，但后来又借故把俄踢了出去，缩回到七国集团。

上合组织完全不是这样。它从上海五国机制开始，就是为了解决共同困扰成员国的安全问题的平等合作组织，它不是专为服务于某个主导者利益而成立的，不是开展对外地缘政治斗争的工具，它根本就不是用来寻求霸权的，也不是用来搞国际对抗的组织。合作解决问题、共同发展是它的唯一目标。

西方舆论不断渲染上合成员国之间的种种不一致，但它们之前没有搞明白的是，合作与发展是不需要从政治制度到价值观的一致性的。冷战期间大部分合作被打上地缘政治和价值观的烙印，进入21世纪后，东西方以及南北方国家的合作恰恰提供了世界和平建设与经济建设的新空间。其实中国与美欧大量的贸易增长就是新时代国际合作格局的缩影。

上合组织合作面向三大领域，即安全合作、经济合作、人文合作，这些合作都颇具增长潜力，上合组织实际上为这些合作建构了稳定的国际框架。上合组织恰恰准确回应了时代的需求，不断挖掘、积累上述合作的动力，因而形成了强劲的发展势头，令各种唱衰大跌眼镜。

今天来看，上合组织是当今世界发展最稳健、最有后劲的国际组织。它面临的挑战的确很多，但所有那些挑战都不构成对上合组织发展的决定性障碍。上合组织不仅在成员国资格上是开放的，它的合作内容也呈逐渐增加的开放性，它的优势如今已经被包括很多西方精英在内的国际分析界逐渐认同，前景越来越被看好。

可以预见，青岛峰会将成为上合组织发展新的里程碑，“上海精神”必将在这个世界上得到进一步传播，为人类解决从安全到发展的诸多难题提供新的思想素材和实践经验。

责任编辑：张玉