受台风影响暴雨“强攻”这些地区 但有一个好消息

原标题：台=͟͟͞͞风=͟͟͞͞来=͟͟͞͞袭=͟͟͞͞ 暴雨+大暴雨“强攻”这些地区！但，有一个好消息……

受台风“艾云尼”影响， 8日，全天广东大部分地区普降暴雨到大暴雨，局部地区特大暴雨。截至下午17点，广东省43个县区发布了暴雨预警，其中暴雨黄色预警13个，橙色预警15个，红色预警15个。

广东：受台风“艾云尼”影响 43个县区发布暴雨预警

据气象、水文部门监测，8日下午15点，台风“艾云尼”中心位于肇庆市水南镇境内，中心附近最大风力8级，最低气压996百帕。早上8点到下午16点，广州、佛山、深圳、汕尾、肇庆、清远、惠州等市普降暴雨到大暴雨，局部地区特大暴雨。时段雨量大于200毫米的站有14个，大于100毫米的站有238个，漠阳江、罗定江、新兴江部分支流出现超警洪水。

下午16点，广州市区暴雨橙色升级为暴雨红色预警，全市多处出现积水。早上8点到下午16点，广州市花都区炭步镇雨量达 294.7毫米，广州市荔湾区西村街雨量达229.3毫米，广州市白云区江高镇雨量达218.3毫米。

昨天，佛山市也发布了暴雨红色预警，多个地区道路积水严重。早上8点到下午16点，里水镇录得降雨量达217.4毫米，在三水区，早上道路积水已经浸没车身，交通受到严重影响。同样的情况还出现在南海区，在罗村医院附近路段，水浸到了将近车顶的位置。暴雨也对铁路交通造成了影响。

根据雨量情况，铁路部门及时调整运输方案，京广高铁列车保持开行，南广、贵广及广佛肇城轨部分列车停运，广州站、广州东站、深圳站等始发的部分普速列车停运。

机场方面，受持续性暴雨天气影响，8日下午16点58分，广州白云机场启动航班大面积延误蓝色预警。

广东：暴雨致七市停课 部分河流上涨

受今年四号台风“艾云尼”影响，广东多地近日连续降雨，暴雨导致河水暴涨、道路被淹，全省有66个县市区发布了暴雨预警，其中23个县市区发布暴雨红色预警，佛山、珠海、中山、肇庆、云浮、阳江、江门等七个市发布了停课通知。

6月8日早上，广东肇庆市普降暴雨，部分城区形成严重内涝。作为高考考点的肇庆市高要二中积水最深处达到1.5米，三百余名考生无法进入考场。当地消防部门立即派出水上救援突击队，携带2艇冲锋舟抵达高要二中，争分夺秒组织考生输送，最终在9点前将全部考生安全送至考场，确保了考试按时进行。

暴雨也使部分村庄河流水位上涨。6月7日晚，云浮市冼村一个养鸡场唯一与外界相通的小桥被河水淹没，导致38名群众被困，不断上涨的河水随时可能淹没养鸡场，情况危急。当地消防部门接到报警电话后，立即调派救援人员前往现场处置。当晚21点左右，河面河水已有近50米宽，水流湍急，救援人员冒险渡过河水，抵达群众被困的养鸡场内，将被困群众逐个转移出危险地带。6月8日凌晨一点半左右，经过4个多小时的努力，被困群众全部安全撤离。

广州：花都区炭步镇21小时累计降水超380毫米

根据气象部门统计，从7日晚上8点到8日下午6点， 广州花都区炭步镇社岗村录得388.8毫米降水，当地天马河出现五年一遇的洪水，当地很多民居中都有进水情况。

在花都区炭步镇的石湖村，所有村民家中都出现了不同程度的水浸，当地工作人员用多台水泵进行抽水。

广州市花都区炭步镇宣传办主任 陆永超：部分地势比较低洼的村庄还存在内涝的情况，但水位还在持续地下降，通过强排，村里内涝的情况已经得到有效控制和缓解，目前的情况对村民的生活和出行没有造成太大的影响。

目前当地派出工作组、村干部加强河涌、鱼塘周边安全劝导，做好山体周边工厂人员疏散、转移工作，加强防御山洪、内涝、崩塌等地质灾害。所有排灌站实施强排，所有排涝泵全力开动，加快城区、村庄等地的积水排除。当地还开放了临时庇护场所，免费提供面包、水、睡椅及棉被。

8日下午13时57分，广州市花都区发布了暴雨红色预警。据广州市气象水文监测，7日晚上8点至8日下午6点， 21个小时内广州全市共有358个测站中超过8成监测站的雨量超过100毫米，最大累积降水量出现在花都区社岗村为388.8毫米，当地天马河出现五年一遇洪水。

广东江门：台风带来强降雨 部分地区受淹

受台风“艾云尼”的影响，7日晚到8日早晨，广东江门地区普降暴雨到特大暴雨，持续的强降雨导致了部分村庄内涝严重，农田受淹，当地政府部门立即对受灾地区进行救援。

受到持续强降雨的影响，杜阮河的水位上涨，由于贯溪村地势低洼导致河水倒灌，1000多名群众被洪水围困。从8日早上九点多开始，当地政府部门陆续派出公安、消防等救援力量对围困群众进行撤离。

广东省江门市蓬江区杜阮镇镇委书记 张颂和：已经投入了公安队伍，镇、区、市几级的应急队伍，有几百人包括十多艘橡皮艇、冲锋舟， 救出来的群众基本上安顿在安全的地方，有吃的也有喝的，同时也有医疗队伍。

除了贯溪村，杜阮镇的木朗村同样受灾严重，部分区域水深达2.5米，主干线江杜公路木朗段受淹无法通行。消防部门接警后，派出了15名消防人员4艘冲锋舟进行撤离工作，目前158名村民成功被撤离，救援工作已经结束。

截至8日8点 ，江门全市46个镇192个村出现水浸情况，农田受浸面积22万亩，受灾人口1.09万人，全市出动抢险救援人员5100人，转移安置危险区域人员3701人。

江西：多地遭遇强降雨 发布暴雨蓝色预警

受台风“艾云尼”外围影响，6月7日开始，江西南部和西部发生连续强降水，江西省气象台在8日上午发布暴雨蓝色预警。

6月7日至8日，万安县遭遇强降雨，多个乡镇发生险情，境内蜀水河水位暴涨。在高陂镇暴涨的河水使一些农田被淹、房屋受损。险情出现后，当地有关部门全力组织抢险救援。

据初步统计，此次强降雨导致万安县2020公顷农作物受灾，多座桥梁、道路受损。降水还导致吉水县的部分山体遭到破坏。为保证道路通行，公路养护人员轮班值守，并放置安全墩、警示牌，时刻观察山体动态，指挥过往车辆及行人通行。

好消息！“艾云尼”已在广州北部一带减弱消失

由于“艾云尼”已减弱成热带低压，昨天（8日）下午，中央气象台解除台风蓝色预警。但是受热带低压“艾云尼”和季风共同影响，广东北部和中东部、湖南东南部、江西南部、福建东南部等地仍有大到暴雨。

据广东省气象服务中心，今天8时今年第4号台风“艾云尼”已在广州北部一带减弱消失。但受“艾云尼”残余云系影响，今天广东东部市县仍有较强降水，10-11日广东省降水明显减弱，大部分市县转多云为主天气。

“

注意防范！

你家那里还好吗？

责任编辑：张玉