台风艾云尼强度减弱停止编号 降雨仍影响广东江西

原标题：台风“艾云尼”强度减弱停止编号 降雨仍影响广东江西局地

今年第4号台风“艾云尼”强度持续减弱，目前已很难确定其环流中心，中央气象台已于今天上午8点钟对其停止编号。不过它的残余云系滞留陆地时间长，所以降雨的影响还在继续，江西南部、广东东部局地今天仍会有大暴雨出现。

气象监测显示，受台风“艾云尼”影响，过去一天，广东中部、江西西南部等地出现大暴雨，其中广州遭遇特大暴雨，局地1小时最大降雨量接近100毫米。持续的强降雨导致多地内涝严重，影响交通出行。

中央气象台继续发布暴雨蓝色预警

中央气象台继续发布暴雨蓝色预警，预计今天，台风“艾云尼”减弱后的残余环流仍会和季风联手带来强降雨，广东中东部、江西中部和南部、福建西南部等地有大到暴雨，其中江西南部、广东东部局地有大暴雨，上述部分地区还伴有雷电、短时强降水等强对流天气，提醒人们及时关注当地最新预警信息，尽量避免在强降雨时段外出活动。 对于广东而言，不少地方的强降雨已持续了四五天，降雨量之大同期罕见，因此也要警惕持续强降雨可能引发的山洪、滑坡、泥石流等次生灾害。明天起，广东强降雨将明显减弱。

京津冀鲁等地降雨降温

另外今明两天，北京、天津、河北、山东一带也有一次降雨、降温天气过程，河北东南部、天津南部、山东西北部等地的部分地区有大雨或暴雨。在冷空气和雨水共同作用下，华北、黄淮一带最高气温降至30度以下，不少地方甚至只有20度出头，炎热褪去，迎来清凉。不过这种凉爽的天气比较短暂，预计下周，高温还会再度来袭。

责任编辑：张建利