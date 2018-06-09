中国国际移民报告:中国开始成长为国际移民目的国

原标题：《中国国际移民报告》蓝皮书发布：中国开始成长为国际移民目的国
今天（6月9日），由全球化智库编写、社会科学文献出版社的《中国国际移民报告（2018）》在京发布。报告显示，目前中国出国留学增速放缓，来华留学增长迅速。随着经济发展和对外开放政策的实施，中国开始从国际移民来源国，成长为国际移民目的国，外国人“来华逐梦”呈现逐年上升趋势。
国家“一带一路”政策的实施，使沿线国家地区逐渐成为中国移民的流向地。国家移民管理局的成立，标志着我国外籍人员管理迈上新台阶。
在国际移民方面，国际移民数量增加，所在区域相对集中，但流动性下降；脱欧进程使英国人才吸引力受到负面影响；美国与英国虽然不断加高投资移民的门槛，却特别制定了吸引企业家移民的政策与规则；新加坡为增加人口规模相对放宽移民规划，加拿大结合国际教育战略增加高素质移民的数量。
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 中华人民共和国和俄罗斯联邦联合声明
- 【 军事 】 中巴联合舰队将如何制衡印度海军
- 【 财经 】 霍尔果斯开查：范冰冰公司无实体办公
- 【 体育 】 俄罗斯世界杯32强最终23人名单汇总
- 【 娱乐 】 娜扎工作室辟谣回应分手传闻：假新闻
- 【 科技 】 工业富联登陆上交所 三年来最大新股
- 【 教育 】 2018年全国高考查分时间及方式汇总
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有