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中国国际移民报告:中国开始成长为国际移民目的国

中国国际移民报告:中国开始成长为国际移民目的国
2018年06月09日 16:04 央视新闻
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　　原标题：《中国国际移民报告》蓝皮书发布：中国开始成长为国际移民目的国

　　今天（6月9日），由全球化智库编写、社会科学文献出版社的《中国国际移民报告（2018）》在京发布。报告显示，目前中国出国留学增速放缓，来华留学增长迅速。随着经济发展和对外开放政策的实施，中国开始从国际移民来源国，成长为国际移民目的国，外国人“来华逐梦”呈现逐年上升趋势。

　　国家“一带一路”政策的实施，使沿线国家地区逐渐成为中国移民的流向地。国家移民管理局的成立，标志着我国外籍人员管理迈上新台阶。

　　在国际移民方面，国际移民数量增加，所在区域相对集中，但流动性下降；脱欧进程使英国人才吸引力受到负面影响；美国与英国虽然不断加高投资移民的门槛，却特别制定了吸引企业家移民的政策与规则；新加坡为增加人口规模相对放宽移民规划，加拿大结合国际教育战略增加高素质移民的数量。

责任编辑：张建利

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