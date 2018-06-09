又一国对我游客实施落地签 7月走起？

津巴布韦内政与文化部长奥伯特·姆波富7日宣布，从7月1日起，赴津中国游客和商务人士将可享受落地签政策。

在津巴布韦首都哈拉雷，蓝花楹盛开。（ 新华社发，陈雅琴2016年10月2日摄）

姆波富当天在出席中国驻津巴布韦大使馆举行的活动时说，经两国政府协商，津巴布韦政府决定从下月起，短期访津的中国人可在抵津时申请落地签，不必事先申请签证。

中国赴津长期工作、求学、移民的人士仍需要提前办理签证。

2017年9月9日在哈拉雷，人们在狂欢节上跳舞。（新华社/欧新）

中国驻津大使黄屏表示，希望这一落地签政策能够顺利实施，相信这将吸引更多中国游客和商务人士来津旅游、投资，为津巴布韦的经济增长和旅游业发展带来更多机遇。

此前，津巴布韦已从2016年3月起对中国赴津旅游团组开放落地签政策，但这一政策并不适用于赴津自由行的游客和商务人士。

2015年11月9日，在哈拉雷东坡莎瓦山上，几名游客在一处平衡石景点旁边观赏日落。（ 新华社发，王新举摄）

津巴布韦旅游资源丰富，名胜包括世界三大瀑布之一的维多利亚瀑布、撒哈拉以南非洲规模最大的古代建筑大津巴布韦遗址等。

这是2014年2月17日从空中俯瞰的津巴布韦维多利亚瀑布。（新华社记者许林贵摄）

除了津巴布韦，按中国领事服务网5月31日更新的信息，持普通护照的中国公民赴以下国家和地区可获这些入境便利待遇：

（一） 互免普通护照签证的国家（12个）

阿联酋、巴巴多斯、巴哈马、波黑、厄瓜多尔、斐济、格林纳达、毛里求斯、圣马力诺共和国、塞舌尔、塞尔维亚、汤加

（二） 单方面允许中国公民免签入境国家或地区名单（15个）

亚洲（2个）：印度尼西亚、韩国（济州岛等地）

非洲（3个）：摩洛哥、法属留尼汪、突尼斯

美洲（7个）：安提瓜和巴布达、海地、南乔治亚和南桑威奇群岛（英国海外领地）、圣基茨和尼维斯、特克斯和凯科斯群岛（英国海外领地）、牙买加、多米尼克

大洋洲（3个）：美属北马里亚纳群岛（塞班岛等）、萨摩亚、法属波利尼西亚

（三）单方面允许中国公民办理落地签证国家和地区名单（42个）

亚洲（20个）：阿塞拜疆、巴林、东帝汶、印度尼西亚（同时实行免签和落地签政策）、卡塔尔、老挝、黎巴嫩、马尔代夫、缅甸、尼泊尔、斯里兰卡、泰国、土库曼斯坦、文莱、伊朗、亚美尼亚、约旦、越南、柬埔寨、孟加拉国

非洲（14个）：埃及、多哥、佛得角、加蓬、几内亚比绍、科摩罗、科特迪瓦、卢旺达、马达加斯加、马拉维、毛里塔尼亚、圣多美和普林西比、坦桑尼亚、乌干达

美洲（4个）：玻利维亚、圭亚那、苏里南、圣赫勒拿（英国海外领地）

大洋洲（3个）：帕劳、图瓦卢、瓦努阿图

欧洲（1个）：乌克兰

怎么样，动心了吗？来场“说走就走”的旅行？

责任编辑：张建利